Губернатор не видит проблем с Формулой-1 на Киевском водохранилище

Для организации и проведения в июле этого года на Киевском водохранилище этапа чемпионата мира по водно-моторной «Формуле-1» необходимо привлечь 60-80 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в г. Вышгород Киевской области сообщил председатель Киевской ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Средства большие, но бюджетные средства мы привлекать не будем. Это будут спонсоры и меценаты», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, этап чемпионата запланирован на 30-31 июля, что совпадает с Днем города Вышгород. Для удобств спортсменов, команд, гостей чемпионата в Вышгороде будет обновлена инфраструктура. В частности, необходимо привести к европейским стандартам работу городской больницы, переоборудовать набережную и дорогу, которая соединяет Киев с Вышгородом, продлить железнодорожный путь на 2,5 км, дополнительно разработать транспортные схемы доставки людей на чемпионат, очистить три озера на территории города.

Кроме того, по словам А.ПРИСЯЖНЮКА, как только потеплеет, водолазы обследуют и очистят акваторию водохранилища, на котором будет проходить спортивное мероприятие, потому что необходимо обеспечить максимальный уровень безопасности, ведь скорость спортивных катеров во время соревнований достигает 240-260 км в час.

«Мы хотим инфраструктуру Вышгорода подготовить таким образом, чтобы 5-10 лет в Вышгород с этим вопросом не заходить. Соревнование - это лишь два дня, но мы должны сделать, чтобы в городе было приятно жить и приятно в него приезжать», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Отвечая на вопрос, где будут расселять гостей чемпионата, губернатор отметил, что с этим проблемы нет, поскольку в Киеве достаточное количество гостиниц. Для расселения спортсменов и команд уже забронировано более 200 мест в гостиницах на Оболони.

Кроме того, А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на сегодняшний день 10 отечественных и иностранных солидных фирм выразили желание на время соревнований разместить свои рекламные баннеры.

«Сегодня работы уже идут, все спланировано, проблем я не вижу», - заверил губернатор.

Как сообщал УНИАН, 25 января с.г. был подписан договор о проведении 30-31 июля 2011 года в городе Вышгород Киевской области этапа чемпионата мира по водно-моторной «Формуле 1».