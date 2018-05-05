Гражданское общество создают ГАИ, Табачник, Азаров - в общем власть

Когда власть закручивает гайки, общественность восстает. Невзирая на природную терпимость, многим украинцам надоело смотреть, как незаконно сносят детские площадки, на месте которых очередной олигарх строит очередную “свечу”, как ГАИ незаконно останавливает водителей и выписывает штрафы или требует взяток, как ректоры на свое усмотрение устанавливают расценки на “платные услуги”, как непрестанно растут цены, а вместе с ними и налоги. На 20-м году независимости украинское общество наконец учится самоорганизовываться, чтобы защитить свои права. Как заставить власть тебя услышать?

Налоговый Майдан: власть увидела предпринимателей

Самым ярким примером самоорганизации украинцев был Налоговый майдан. Тысячи украинцев от Луганска до Львова съехались в столицу сказать свое “нет” Налоговому кодексу. На Майдане Независимости тогда действительно объединились Восток и Запад.

– Все начиналось с Оксаны Продан. Она организовывала в свое время выступления в Верховной Раде. Но смысла не было, – рассказывает председатель ГО «Общественный совет национальной безопасности и обороны» Юрий Еременко. – И предприниматели сами решили создать Центральный штаб спасения украинского предпринимательства, и этот штаб уже создавал Налоговый майдан. Нужно было чтобы власть нас услышала, а не просто – погудели и разошлись. Поэтому народ начал самоорганизовываться. Я не могу сказать, что была наша победа или мы добились вето. Но по крайней мере отсрочку получили.

Предпринимательский Майдан сегодня – это активисты, организаторы, лидеры стихийно созданных бизнес-ассоциаций и уже легализованных в местных “минюстах” предпринимательских профсоюзов, которые сейчас активно общаются между собой.

При парламенте создали Совет предпринимателей “под крылом” Наталиь Королевской, куда вошли представители предпринимательских организаций.

Но предприниматели отмечают, что с властью они “не сотрудничают”.

– Мы предлагаем альтернативу, чтобы в стране в конце концов произошло хоть какое-то улучшение, – отмечает Еременко. – Власть начала обращать на нас внимание, услышала, что мы есть. Я не могу сказать, что она делает так, как мы предлагаем.

Хотя определенные сдвиги на местах таки есть.

– Первая победа у нас была в Южноукраинске. Там начальник налоговой инспекции заставлял всех с фиксированного налога перейти на единый, просто “давил” людей, – рассказывает Еременко. – Центральный штаб порекомендовал, что нужно делать. Предприниматели написали более чем сотню заявлений в прокуратуру о преступных действиях руководителя, и этот донецкий парень, поняв, что дела плохи и поработав 2 месяца, ушел обратно в степь донецкую”. Пришел другой “донецкий” – но этот уже ведет себя аккуратнее. Сейчас мы создаем мобильные группы быстрого реагирования и местные самообороны. Теперь на рынках активные люди собираются вместе, делают систему извещения через смс-рассылку, создаются профсоюзные организации. За два месяца мы выросли: раньше бегали и прятались от налоговиков, теперь проверяем у них документы, и если нет – выпроваживаем их. Наша цель – гражданское общество. Власть должна быть под контролем у граждан.

Гаишники под «контролем»

В 2008 году Ростислав Шапошников создал сайт под названием “Дорожный контроль”, на котором решил публиковать информацию о нарушении правил дорожного движения и законов со стороны сотрудников ГАИ.

– ГАИ фиксируют нарушение водителя, а я решил показать обществу, что Госавтоинспекция сама нарушает закон, – рассказывает Ростислав. – Идея заключалась в том, чтобы рассказать на собственных примерах, как простому человеку добиться справедливости и бороться против незаконных действий инспекторов, не используя ни взятки, ни связи – только опираясь на закон. Ведь у нас большинство населения юридически безграмотные люди.

Сначала “Дорожный контроль” боролся с “письмами счастья”.

– На то время работники ГАИ стали часто сидеть в засадах и фиксировать якобы факты нарушения с помощью “визира”. Но уже фактически доказано, что “визир” – технически несовершенное устройство, – отмечает Шапошников. – Мы провели информационную кампанию в СМИ и юридический ликбез. Было массовое обжалование в судах этих незаконных постановлений. И Генпрокуратура выдала предписание 2 июля 2009 года запретить Госавтоинспекции выписывать такие постановления “в связи со многочисленными обращениями граждан в органы прокуратуры”. Кстати, это предписание скрывали несколько месяцев. Но потом оно попало мне в руки, и я его опубликовал на нашем сайте.

Со временем проект приобрел популярность. Водители из разных уголков Украины стали фиксировать нарушение ПДД сотрудниками ГАИ, распространять информацию и отстаивать свои права в судах.

В центре внимания СМИ и почти всей страны “Дорожный контроль” оказался после одесского случая в конце января, когда инспектор ГАИ Александр Швец (в настоящее время уволенный) назвал украинский язык “телячьим”, отказавшись общаться на нем с водителем остановленного авто.

“Дорожный контроль” разместил видео на своем сайте. Но ГАИ отомстила активисту “ДК” Дмитрию Говердовскому, арестовав его на 5 суток. По мнению адвоката Александра Славского, это была “спланирована акция запугивания”, потому что “не выезжают на обычные мероприятия заместитель начальника ГАИ области и города”.

Сегодня “Дорожный контроль” продолжает борьбу. Среди прочего – будет судиться с МВД относительно законности некоторых положений приказа №111, которые, по словам Шапошникова, позволяет работникам ГАИ фактически безосновательно останавливать транспортное средство.

– Мы не занимаемся политикой, – отмечает Шапошников. – “Дорожный контроль” в свое время критиковал и Луценко, и Тимошенко, и Коломыйца (прежнего руководителя ГАИ) за незаконные решения. Тогдашней оппозиции были выгодны наши действия. Теперь они пришли к власти, а мы своей деятельности не изменили, а только усилили. Мы работаем на то, чтобы люди знали законы и свои права.

Движущая сила студенчества

Молодежь традиционно - наиболее активная часть общества. После Помаранчевой революции студенческие митинги почти сошли на нет. В 2006-2007 годах были локальные акции в Ровно и Киеве. В Ровно тогда захотели повысить контрактникам стоимость обучения почти в 4 раза. Но после протестов руководство вузов и студенты пришли к компромиссу. А в столице хотели существенно повысить плату за общежития. В конце концов киевская молодежь также добилась своего.

В 2008 году студенты пикетировали тогдашнего министра Ивана Вакарчука, выступая против принудительных отработок. Вакарчук пошел на уступки. Кстати, нормы об обязательной отработке по окончании вуза в настоящее время в обоих законопроектах о высшем образовании нет.

В 2009 году студентов сплотила образовательная новация Юлии Тимошенко: Кабмин решил расширить спектр платных услуг в высших учебных заведениях – чтобы студенты практические и семинарские занятия, пропущенные без уважительной причины, отрабатывали за деньги. То же касалось и академической задолженности: не сдал экзамен своевременно, тогда перед пересдачой, кроме знаний, запасайся и определенной денежной суммой. Студенты выступили – платные услуги отменили.

С приходом на должность министра образования Табачника протесты студентов почти не прекращаются. Хотя “АнтиТабачная кампания” и сошла на нет и молодежи пока не удалось избавиться от одиозного чиновника, студенты стали бороться по существу – выступать против инициатив и решений “главного педагога”.

Сначала Табачник захотел от студентов денег, убеждая, что платные услуги – это признак цивилизованности. Но печально известное постановление Кабмина №796 возмутило студентов по всей стране. По подсчетам вожаков студенческих организаций, тогда на акции в разных городах Украины вышли около 24 тысяч человек. Под давлением молодежи власть от этой идеи отказалась.

Украинские студенты в прошлом году протестовали и против затягивания следствия по делу Игоря Индила, и против принятия законопроекта о свободе мирных собраний, и против законопроекта о языках. Наиболее активные студенческие организации на сегодня – это независимый студенческий профсоюз "Пряма дія", Гражданское движение "Відсіч", Студенческая коллегия НАУКМА и Всеукраинская молодежная организация "Фундація Регіональних Ініціатив".

Самые массовые акции протеста в настоящее время проходят против законопроектов о высшем образовании. И невзирая на недавние провокации в молодежных рядах протестующих, в настоящее время студенчество понимает: чем их больше – тем более их слушают. И продолжает борьбу.

Выйди на улицу – верни себе город

Октябрьская больница, Пейзажная аллея, Театральная, Гончара, парк Малышко... Этот перечень “горячих точек” столицы со скандальными застройками можно продолжать.

Инициативная группа “Збережи Старий Київ” возникла в 2007 году в ответ на планы киевской власти построить на углу Десятинного переулка и Пейзажной аллеи, на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", небоскреб.

Как рассказывает активист “Збережи Старий Київ” Игорь Луценко, участников первых акций собирали через социальную сеть “Живой журнал”. Как впоследствии оказалось – недаром. Потому что уже в ноябре 2009 года на Пейзажной аллее открывали детский ландшафтный парк – там, где отвоевали участок у застройщика.

– Строительство на Гончара в буферной зоне Софии Киевской полгода стояло, на Пейзажной сейчас его нет, на территории Октябрьской больницы не строят, но все равно хотят, – рассказывает Луценко. – Окончательных побед в нашем деле не бывает. Всегда застройщик будет искать возможности достичь своей цели – при изменении власти, при изменении судей и т.д.

– Наши активисты страдали и в физическом смысле, и в юридическом, – делится Игорь. – Скоро закончится процесс над братьями Мовчанами, которые протестовали против застройки парка по улице Уманской. На активистов, которые отстаивали территорию на Гончара, были поданы фантастические иски в суд – якобы женщины там управляли кранами, хотя они никогда того крана в глаза не видели вблизи, и разрушали забор. Такие обвинения используют в суде, чтобы давить психологически, оттягивать время, деньги, ресурсы... Некоторых активистов били. Традиционно происходит толкотня и драки с вроде бы “охранниками” застроек. В действительности, это переодетые бандиты. На Гончара людей обливали краской.

Но борьба иногда таки приводит к победам. Кроме Пейзажной аллеи и Октябрьской больницы, небезразличным киевлянам удалось отстоять детскую площадку по улице Лукьяновской и сквер на Прорезной.

Теперь общественная инициатива защищает квартал возле метро “Университет”, где разрушена детская площадка и идет очередное нелегитимное строительство, и продолжает акции на Гончара.

– Большую часть работы за нас делают застройщики и власть – они возмущают народ, – убежден Луценко. – Потому в наших рядах можно встретить любых людей: и богатых, и бедных, и известных, и неизвестных.

(Мы опускаем тот факт, что возмущением граждан часто пользуются политики и бизнесмены в свои интересах – это другая тема).

О чем свидетельствует сегодняшняя активизация самоорганизации и насколько удалось приблизиться украинцам к гражданскому обществу, мы спросили у заместителя директора Института социологии Евгения Головахи.

– Пока еще это не массовое явление, но сам факт, что такие организации появляются – позитивная тенденция. Советская социальная инерция была очень большой. Наше общество еще 20 лет назад было жестко централизовано. Все формы социальной организации должны были проходить контроль этой властной вертикали. Впоследствии много неправительственных организаций возникали по принципу иерархическому – их создавали политические деятели, влиятельные экономические лица или зарубежные фонды. То есть эти организации создавались “под кого-то”, под структуру, которая обеспечивала “крышу”, пусть не криминальную, но финансовую и организационную. И в самом деле, по мере адаптации общества к новым условиям, наиболее активные люди, интересы которых страдают и ущемляются, вынуждены (иногда даже вопреки своим непосредственным финансовым интересам или интересам безопасности) искать защиты в интеграции. Это преодоление социальной инерции. Эти организации позволяют, с одной стороны, более-менее эффективно защищать права и интересы определенной группы людей, а с другой – предоставить определенную защиту тем, кто в эти организации входят. Это хорошие побеги того гражданского общества, о котором много лет говорилось, но которое в последние 10 лет практически не развивалось. По состоянию на начало 2010 года у нас почти 90% граждан не имели доступа к самодеятельным общественным организациям, не были их членами. А на Западе без согласования с общественными организациями ни одно не важное решение правительством не принимается. Поэтому нужно поучиться их опыту.

Анна Ященко