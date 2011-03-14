Литвин уже заявляет, «сенсорный палец» почти на 100% износился

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что, по данным экспертов, действующая система для голосования «Рада-3» почти на 100% износилась и поэтому необходимо разработать и внедрить «Раду-4».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

В частности, В.ЛИТВИН сообщил, что к нему поступила докладная записка за авторством главного конструктора системы «Рада-3» Анатолия МОРОЗОВА и руководителя управления компьютеризованной системы Аппарата ВР, где речь идет о том, что в марте 2011 года проведена дополнительная проверка системы «Рада-3» с сенсорной клавишей.

В частности, проверено на возможность использования для голосования мобильных телефонов, металлических предметов и тому подобное.

В.ЛИТВИН отметил, что в записке сказано, что ввиду того, что одно время система «Рада-3» вводилась в работу вместе с проведением защиты информации данной системы, то дальнейшая эксплуатация системы «Рада-3» возможен только с получением в установленном порядке соответствующего разрешения Государственной службы специальной связи и защиты информации.

В записке, по словам В.ЛИТВИНА, содержится просьба «принять во внимание тот факт, что амортизационная изношенность «Рады-3» приближается к 100%». В записке также сказано и о том, что данная система внедрялась в 2002 году, поэтому ВР должна принять решение о введении системы нового поколения «Рада-4».

В.ЛИТВИН сообщил, что в субботу собирал специалистов относительно системы «Рада-3». Он сообщил, что обратился к Государственной службе специальной связи и защиты информации, чтобы они предоставили вывод относительно работы системы «Рада-3».

В.ЛИТВИН также опроверг слова бывшего председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, что якобы модернизируемая система «Рада-3» была разработана за счет средств, которые были сэкономлены тогдашним председателем ВР на перелетах и других статьях. В.ЛИТВИН отметил, что на модернизацию системы было использовано свыше 485 тыс. грн., и эти средства были предусмотрены в бюджете именно на эти цели.

Как сообщалось, Аппарат ВР провел сертификацию модернизированной системы “Рада-3” с использованием сенсорной клавиши в 2008 году, когда спикером ВР был Арсений ЯЦЕНЮК. Данная система предусматривает, что голосование депутат начинает с нажатия сенсорной клавиши, удерживая которую, он должен нажать кнопку "За", "Против", или "Воздержался". Предусматривается, что если на протяжении 11 отведенных для голосования секунд парламентарий отпустит одну из кнопок, его голос не зачтется.