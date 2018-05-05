Вехи недели. Литература без премии Шевченко, Азаров без полномочий
Премьер пообещал разобраться со спекулянтами... Тигипко почти стал диссидентом... Онопенко удержался в кресле... Ахметов умножил свое состояние…
Премьер пообещал разобраться со спекулянтами... Тигипко почти стал диссидентом... Онопенко удержался в кресле... Ахметов умножил свое состояние…
Шевченко, Янукович и Шкляр
|Василий Шкляр
Тимошенко и Онопенко
|Василий Онопенко
Василий Онопенко, считающийся близким к Тимошенко, сохранил пост председателя Верховного Суда. Попытка пропрезидентской инициативной группы из числа судей ВСУ сменить начальника за полгода до истечения срока его полномочий оказалась плохо подготовленной и нерезультативной и ударила больше по авторитету власти, чем по Онопенко. Тот не преминул выразить уверенность, что ВСУ сумеет возродиться. Информированные источники не исключают такого развития событий, но только после замены председателя Верховного Суда осенью этого года. На Банковой уже начали подбирать подходящую кандидатуру из числа судей ВСУ, обозначивших себя как противников Онопенко.
Азаров и улучшение жизни уже сегодня
|Николай Азаров
Стоит ли удивляться, что юбилейно-праздничный Николай Янович выражает уверенность в отсутствии угрозы дефолта и обещает, что в следующем году таки наступит «улучшение жизни уже сегодня». В случае неспособности обеспечить экономический рост Азаров готов уйти в отставку.
Азаров также признал, что сохранение формулы цены газа является недоработкой правительства. И высказал собственную версию ценообразования на «голубое топливо». Дескать, Тимошенко подписала газовые контракты в обмен на списание долгов корпорации ЕЭСУ перед Газпромом. Юлия Владимировна ответила оперативно, заверив, что никаких долгов не было, а прислушиваться к словам премьера бессмысленно – все решения в масштабах государства принимаются на Банковой.
Тигипко – почти диссидент
|Сергей Тигипко
Показная смелость Сергея Леонидовича выглядит технологически продуманной: принятие пенсионной реформы, на чем настаивает Международный валютный фонд, спровоцирует акции протеста, участникам которых необходимо будет отдать «голову» виновника их бед. Понимая, сколь высоки его шансы превратиться в высокопоставленного козла отпущения, лидер «Сильной Украины» пытается набрать рейтинговые очки, критикуя не только коммунистов, но и президентского протеже Виталия Захарченко, возглавляющего налоговую службу. Иначе трудно объяснить самоубийственное в политическом плане желание вице-премьера показать себя большим реформатором, чем глава государства, находящийся на больничном.
Кроме того, Тигипко предстал почти диссидентом, когда в прямом телеэфире призвал брать пример у Грузии, которая в один момент уволила всех милиционеров и таможенников, преодолев коррупцию в этих ведомствах.
Ахметов, Укртелеком и «Форбс»
|Ринат Ахметов
Оформление сделки на покупку Укртелекома малоизвестной австрийской компанией по сходной цене называют осуществленной в интересах самого богатого украинца.
Помнится, подобное уже было во время предвыборного «сейла» в 2004 году, когда Ахметов вместе с Виктором Пинчуком (номер два в списке украинских богачей) по дешевке приобрели Криворожсталь. Правда, сегодня ситуация не предвещает проведения президентских выборов, а до старта парламентской гонки еще добрых полтора года.
Евгений Магда, Владимир Ильченко