Идёт ли в Украине силовой сценарий?

Конституционный суд охраняется Госохраной. Вчера бойцы спецподразделений «Беркут», отстаивая интересы трижды уволенного генпрокурора Пискуна, вытеснили работников управления Государственной службы охраны из Генпрокуратуры…

Президент выступил с обращением и приказал Госохране и СБУ усиленно охранять КС. Он же переподчинил себе внутренние войска. Парламент сказал, что не отдаст… Это реализация силового сценария? И если – да, кто первый начал?

Николай Полуденный, советник Президента по юридическим вопросам:

СИЛОВОЙ ВАРИАНТ УГРОЖАЕТ ОТНЮДЬ НЕ СО СТОРОНЫ ПРЕЗИДЕНТА

Вопрос переподчинения Внутренних войск лежит в плоскости закона о Внутренних войсках и норм Конституции о том, что Президент является Главнокомандующим и ему подчиняются все военные формирования. Со стороны Президента ни разу не возникала ситуация, которую можно было бы трактовать как начало развития силового сценария.

Кто блокировал инициативы оппозиции в парламенте? Коалиция. Кто нарушал Регламент? Коалиция. Кто блокировал инициативы Президента в парламенте? Коалиция. Кто начал нарушать Конституцию относительно принципов формирования коалиции? Коалиция.

Президент издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, опираясь на 102 статью Конституцию. Кто не признал указ и сделал шаги, чтобы его заблокировать? Коалиция. Эти шаги были системными, начиная от постановлений о нефинансировании выборов и заканчивая необеспечением кворума в ЦВК.

Кто обратился в суды – Феодосийский, Донецкий, открыв тем самым сезон политрейдерства? Коалиция. Президент требует исполнения указа. Вы оспариваете его в суде, но пока нет решения суда, вы должны его выполнять.

Кто прибегнул к махинациям в вопросах судьи-докладчика в КС? Коалиция. Кто вчера ввел силовые подразделения в Генпрокуратуру? Коалиция. И это люди, которые говорят о «сценариях на Банковой»…

Кто все время говорит о танках с «житомирскими номерами»?

Позавчера Президент и премьер четко сказали, что есть договоренность и дата выборов. Где протокол? Премьер уехал в Ялту, а спикер – в Словакию.

Много говорят, что сейчас управление Госохраны захватило суд… Госохрана не захватила, она охраняет судебную инстанцию и не пускает отдельных лиц в Конституционный суд. Это лица, которые думают, что они «судьи». Хотя есть указы об их увольнении. А задание Госохраны как раз и заключается в том, чтобы не допускать в помещение тех лиц, которые не имеют на это право.

Нельзя такие вещи расценивать, как начало силового сценария.

А вот когда речь идет о введении силовых подразделений, которые не имеют отношения к определенному учреждению (речь идет о введении подразделений «Беркута» в Генпрокуратуру. – Авт.), то это уже начало силового сценария.

В чем виноваты офицеры или прапорщики управления Госохраны? В том, что они пытались выполнить указы Президента, которые не были отменены? Вследствие чего мы получили драку и взаимные обиды… Они выполняли указ Президента. Это их функции. И я убежден, что указ Президента о переподчинении внутренних войск не преследует цели развязать силовой сценарий.

Виктор Небоженко, политолог:

СУДЬИ ПРАВЫ, ЧТО ЛОМЯТСЯ, А МИЛИЦИЯ ПРАВА, ЧТО ИХ НЕ ПУСКАЕТ

Конфликт ускоряется и углубляется. Если он начинался с первых лиц, то сейчас в нем принимает участие большое количество людей: переговорный процесс сопровождается обменом ударов в СМИ, провокациями, майданизацией. К этому набору присоединились силовые структуры. Но ни та, ни другая сторона не имеют реальных средств для осуществления силового сценария. Но импульсивно-реактивная силовая деятельность происходит. Переназначение командиров, перераспределение командиров, появление и героев, и предателей – это следующий этап нашего кризиса. Но силового сценария не будет. Для реализации силового сценария необходима скоординированная работа ста человек на протяжении полугода.

Наряду с судебной войной мы перешли к выяснению отношению на уровне полевых командиров. И это очень плохо. То, что происходили драки и между младшим сержантским составом и офицерами, – это плохо. Но это не планы коалиции, это реактивные действия.

Там, по мнению коалиции, незаконно меняли прокурора, министр внутренних дел пришел… Может быть, и сейчас кто-то отдает приказ подразделению с какими-то мощными возможностями. Кто отдает приказы? Мы на том этапе борьбы, когда сочетания анонимности и движения очень опасно. Мы ведь в свое время так и не открыли ни одного резонансного дела, мы не знаем, кто отдает приказы. А события происходят, и объяснений им нет.

Иващенко, Станик и Пшеничный ходят на работу – имитируют то, что они действующие члены Конституционного суда. Они делают правильно, как все остальные, пытаются получить легитимность и преимущество перед противником. А Госохрана их задерживает и тоже правильно делает.

Сегодня я встречался с дипломатами, и объяснить суть происходящего им практически невозможно: как одновременно идет конфликт внутри прокуратуры (что является священным для любой страны), как идет конфликт внутри Конституционного суда (что также священно), как одновременно ожидается футбольный матч, и при этом жарко, и еще Сердючка старается... Они говорят, что, сочетая мирное и немирное, вы осваиваете все схемы конфликта, которые только есть.

Юрий Мирошниченко, народный депутат, Партия Регионов:

ОКРУЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ХОЧЕТ УЗУРПИРОВАТЬ ВЛАСТЬ

В Украине разворачивается силовой сценарий, цель которого – узурпация власти со стороны окружения Президента. Есть несколько объектов рейдерской атаки, Верховная Рада, Конституционный суд, Генпрокуратура, суды общей юрисдикции. Давление на суд не ограничивается только Печерским районным судом. Сотни судей назначались Президентом на должности, чтобы в случае необходимости принимать решения радикально настроенного окружения Ющенко.

Зачем было менять половину членов СНБО на лояльных Президенту людей? Сейчас туда ввели и лояльных Президенту губернаторов. Они уже заявили, что признают указы Президента конституционными. Очевидно, СНБО должны играть роль псевдопарламента и псевдокабмина.

Переподчинения внутренних войск нужно для того, чтобы использовать их для физического захвата госучреждений. Министр обороны заявил, что он будет принимать участие во внутренних политических процессах путем привлечения военных. Какова цель этого сценария? Отстранить от власти оппонентов. Провести псевдовыборы и сделать марионеточной Верховную Раду и такой же Кабмин. Отменить реформу и сделать авторитарную модель управления.

Владимир Барабаш, народный депутат первого созыва, бывший председатель Ассоциации народных депутатов:

ПЕРВЫЙ ШАГ К СИЛОВОМУ ВАРИАНТУ УЖЕ СДЕЛАН

В основе политического кризиса лежит разрушение обеими противоборствующими сторонами правового поля. Налицо всеобщее – с обеих сторон – неуважение решений судов, использование судов как органов политической расправы.

В отношении силового варианта – складывается впечатление, что первый шаг к этому сделан. Поскольку вовлечены силовые структуры, которые противостояли друг другу.

В отношении Пшеничного, Станик и Иващенко сказать что-то тяжело. Мне кажется, что им следовало подчиняться решению Президента. Тем более что уместность такого указа Президента лишний раз подтвердила сама же Верховная Рада, по таким же мотивам прекратив полномочия судьи Конституционного суда Петра Стецюка. Верховная Рада применила такую же логику, и поэтому претензии в этом отношении к указу Президента выглядят двузначно и неискренне.

А решения Каменобродского и Кировского судов – неправомерны. Суд не восстановил упомянутых судей в должности, он приостановил указ Президента до принятия решения по сути. Но больше всего меня удивляет то, что применяется система двойных стандартов. Если решение с нарушением своей компетенции принял Мукачевский суд, то следует немедленная расправа со стороны Высшей Рады юстиции и Верховной Рады: увольняют судью, который находится на больничном. А если такие же абсурдные решения принимают судьи Феодосийского суда, Кировского районного суда, Каменобродского суда, то те, кто кричал о неправомерности решений Мукачевского суда, теперь берут на щит эти решения.

А ведь в кодексе Административного судопроизводства черным по белому написано, что такие дела, как иски на указы Президента, рассматривает только Киевский окружной административный суд, а в его отсутствие – только Печерский районный суд. Есть соответствующие решения пленума Верховного суда по подсудности таких дел.

Сегодня нужно найти политическое решение, но обе стороны проявляют нездоровый азарт, они увлечены поиском новых судов, где можно было бы провести очередное хитрое решение, чтобы уколоть соперника.

А судьям следовало бы выполнять указ Президента, который не отменен, а только приостановлен.

Опрашивала Маша Мищенко