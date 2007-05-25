Мороз рассказал, какой он беззащитный: стеклянные двери и прочее в том же духе

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ утверждает, что имеет информацию об осуществлении сегодня силового захвата парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании ВР.

А.МОРОЗ отметил, что захват «будет осуществлен соответствующими подразделениями».

«Я хотел бы, кто нас слышит, предупредить: вы, пожалуйста, окон не бейте и дверей, потому что это государственное имущество, и у нас нет здесь заборов, решеток и чего-то другого, поскольку мы гражданское учреждение, и мы демонстрируем открытость свою, в том числе и стеклянными дверями, которые есть в ВР», - сказал А.МОРОЗ.

«Мы вам откроем и если надо, я к вам выйду», чтобы спросить, «что вы хотите», - добавил он.

А.МОРОЗ высказал предположение, что «сегодня, очевидно, будут прибегать и к попыткам установить специфический порядок в Генпрокуратуре».

Обращаясь к народным депутатам, А.МОРОЗ сказал, что они должны присутствовать везде для того, чтобы «все наблюдать, а не для того, чтобы демонстрировать там физическую мощь». «Да, собственно, депутат и избирался не потому, что у него мускулы большие, а потому, что у него голова нормальна», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, необходимо отслеживать все события, поскольку придет время - и мы приближать будем его, - когда за все неконституционные действия придется отвечать по нормам Уголовного кодекса Украины.

Он считает, что необходимо искать варианты, чтобы избежать силовых методов решения вопроса.