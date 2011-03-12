Тигипко считает, что Украине пора брать пример с Грузии

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украина в своих реформах должна брать пример с Грузии. Как передает корреспондент УНИАН, в программе «Шустер live» на Первом национальном телеканале он, в частности, заявил, что из исполнительных структур власти нужно «убрать людей, которые похоронят страну».

По его словам, Грузия уволила 10 тысяч милиционеров и 85 процентов работников таможни. Соответственно, в том государстве, по данным С.ТИГИПКО, уровень доверия к правоохранительным органам достигает 80 процентов, при том, что в Украине – 10 процентов.

Вице-премьер также считает, что с работников исполнительных структур нужно «жестко спрашивать, а кого нужно, сажать в тюрьмы».

В то же время С.ТИГИПКО считает, что ввиду политики реформ «все потеряют рейтинги – и президент, и правительство, и партия власти».