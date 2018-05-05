Ахметов в три раза улучшил жизнь уже сегодня? ПР несогласна с “Форбс”

В рейтинге самых богатых людей планеты журнала Forbes в этом году оказались восемь украинских миллиардеров.

39-е место с суммой 16 миллиардов занял член правящей в Украине партии Ринат Ахметов, состояние которого выросло за последний год почти втрое – с 5,8 миллиардов долларов до 16. Остальные украинские олигархи тоже обогатились, однако разница по сравнению с прошлым годом у них несколько меньше.

В то время как отечественные богатеи с каждым годом занимают все более высокие ступеньки в мировых рейтингах обогащения, Украина как государство опускается. Например, в 2010 году по Индексу экономической свободы наша страна заняла 164-ое место в рейтинге Herіtage Foundatіon и газеты Wall Street Journal среди 179 стран мира, опустившись на две позиции в сравнении с прошлым годом. В рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2010-2011 года (Давос) Украина спустилась на семь позиций по сравнению с прошлым годом и очутилась на 89-ом месте среди 139 стран мира. Главной причиной международные эксперты назвали коррупцию. По данным Всемирного банка по простоте процедуры уплаты налогов Украина находится на 181-ом месте из 183. 2010-й стал годом едва ли не самого стремительного роста государственного долга в истории Украины. Мы подошли к критическому уровню госдолга – 42% ВВП. А в двух областях Украины за чертой бедности находится почти половина населения.

Мы попросили прокомментировать экспертов и однопартийцев господина Ахметова, каким образом стал возможным такой стремительный рост его капиталов на фоне кризисной ситуации в Украине. И повлияло ли на на обогащение Ахметова пребывание при власти его партии.

Валерий Бондык, народный депутат от ПР:

ЗАДАВАТЬСЯ ВОПРОСОМ, КТО, ОТКУДА И ЧТО ВЗЯЛ – ПЕРЕЖИТКИ ПРОШЛОГО

Интересный вопрос, но несколько не по адресу: во-первых, я не рецензент и не специалист из списков Forbes. Во-вторых, не имею финансового образования.

Но как гражданин я могу дать такой ответ. Задаваться вопросом, кто, откуда и что взял – это пережитки прошлого (я тоже был коммунистом). Раньше существовала идеология и преследовались многоукладные формы экономики, а богатство вообще было стыдным. Сейчас страна на этапе переходного периода и отказалась от этой идеологии, соответственно я как гражданин не могу задавать такие вопросы. Мне как человеку с лицом не свойствена какая-то зависть, и я пытаюсь жить по библейским канонам и понятиям. Потому меня абсолютно не интересует, кто и как попадает в списки Forbes.

Это первая часть моего ответа. Вторая – не нужно думать, кто, как и почему туда попадает, нужно думать, кто и сколько создал рабочих мест, сколько имеет промышленных предприятий. Вот об этом нужно думать. И по большому счету нужно радоваться: невзирая ни на что, как-то пытаются работать, создавать рабочие места – конечно, работать для себя, но также и для людей.

Я искренен всегда, и мне безразлично, какого цвета человек, который попал туда (в Forbes). Чтобы страна жила. Понимаете? Почитайте мою биографию, я своим горбом, своим трудом, как и Ринат Ахметов, достигал всего. И не дай вам пережить то, что я пережил, в том числе и стрельбу.

(Господин Бондык отказался комментировать, что имеет в виду, и положил трубку).

Вадим Колесниченко, народный депутат от ПР:

ЗАТО ОН БОЛЬШЕ ВСЕГО ТРАТИТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Я рад за него! Но у меня вопрос, откуда информация у журнала Forbes? Это официальная информация или просто какая-то группа аналитиков представляет себе богатых и небогатых людей в мире?

Почему до сих пор никто никогда не опровергал информацию журнала? То, что пишет Forbes, этим людям никоим образом не мешает, не вредит их репутации. Это во-первых.

Во-вторых, состояние господина Ахметова выясняется в нашей налоговой администрации.

И третье, главное – а вы не спросили, кто больше всего в государстве под названием Украина из своих личных средств направляет на благотворительность, в поддержку неизлечимо больных детей?

(Уточняю: “А разве людей на должен настораживать источник роста капиталов господина Ахметова”).

Богатство Ахметова людей не настораживает! Это попытка найти черную кошку в черной комнате, когда ее там нет. Ваша провокация тут ни к чему. Еще раз говорю, людей это не настораживает. Провокация здесь не пройдет!

Василий Грицак, народный депутат от ПР:

ЭТО ЗАКАЗНАЯ ПИАР-АКЦИЯ (Попросил дать его комментарий дословно. – Авт.).

Вы дадите так, как я это прокомментирую? Тогда хорошо! В 2000 году США заявили на весь мир, что в Ираке уже есть ядерное оружие и Ираком готов к его массовому изготовлению. Все ядерное оружие будет направлено против демократии в мире. После того, как в 2003 году войска коалиции вошли в Ирак, они не нашли там ядерного оружия, не нашли и до сегодняшнего дня. Это была определенная пиар-акция для достижения некоторых целей. Я не знаю, какие стоят цели и задачи перед журналом Forbes, но их какой-то примитивный расчет, что состояние Ахметова выросло за этот год в три раза – этого не может быть. Здесь а) вероятно, какая-то специальная операция; б) просто посмотрели в потолок или в небо и написали, что в три раза. Еще может быть, что кто-то заказал.

Скажите мне, по каким показателям Forbes считал состояние Ахметова?! Анализ предприятий Ахметова проводили в Украине официально: брали данные, обрабатывали их, показывали финансовой службе корпорации Ахметова? Если бы это делали, это было бы нормально.

Когда я еще работал милиционером в Харькове, мне за десять тысяч долларов предлагали попасть в газетный рейтинг «Сто самых влиятельных людей Слобожанщины». Я не захотел платить десять тысяч долларов, в конечном итоге, у меня их не было, но если бы они и были, я бы их не платил. У меня свое специфическое отношение к рейтингам, которые публикуются.

То, что Ахметов богатый человек, он и сам не скрывает. То, что ему это богатство приносит много головной боли: предприятия, люди, социальная сфера, я также понимаю. Я не могу прокомментировать ваш вопрос, как это может выглядеть, потому что эта цифра с потолка ничего не говорит. Я, простите, заслуженный экономист Украины, отвечал за всю экономику МВД, я хочу видеть расчет.

Да, я считаю, что это не отвечает действительности.

Игорь Грынив, народный депутат от БЮТ: ВЛАСТЬ ПАРТИИ РЕГИОНОВ – ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ АХМЕТОВА

Это еще раз показывает, что никаких реформ власть не собирается проводить, потому что их состояния достаточно серьезно растут и без реформ. Вроде бы была надежда, что они будут переживать, чтобы Украина стала цивилизованной страной и чтобы их состояния увеличивались за счет обогащения самой Украины. Но вся страна беднеет, ее мировые показатели падают, а рейтинги олигархов резко растут.

Конечно, на состояние Ахметова повлияло пребывание его партии при власти. За это время он приобрел много новой недвижимости, новые заводы, пароходы. То есть состояние Ахметова выросло прежде всего за счет новых приобретений.

К сожалению, доступ к сырью и к собственности, а не капитализация уже имеющихся субъектов предпринимательской деятельности является ключевым источником обогащения.

Потому они так остро ставят вопрос относительно продажи земли, ведь и в дальнейшем не собираются вкладывать деньги в технологии, в реформы, а покупать то, что на мировом рынке пока недооценено. Соответственно будут пользоваться своим админресурсом.

Относительно якобы “проплаченного” рейтинга Forbes. Скоро в Партии регионов вообще будут бояться комментировать что-нибудь. Очевидно, у них такие правила – не дай боже, что-то сказать, потому что будет еще хуже. Я бы хотел увидеть тех людей, которые могут заказать в Forbes свой или чей-то рейтинг! Какие бы быть капиталы, чтобы сделать это. Думаю, даже у Ахметова, не говоря уже об оппозиции, недостаточно возможностей, чтобы купить место в рейтинге Forbes.

Александр Палий, независимый эксперт: БИЗНЕС АХМЕТОВА ПОЛУЧИЛ МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ Очевидно, оценка состояния Ахметова связана с тем, что он за последний год укрепился на украинском рынке металлургии, в частности прошел биоконтроль его Мариупольский металлургический завод, был осуществлен ряд других операций на энергетическом рынке, по которым позиции Ахметова усилились. В энергетике он существенно нарастил то, что имел при Тимошенко.

Кроме того, сложилась достаточно благоприятная конъюнктура.

Конечно, такое радикальное улучшение жизни отдельных олигархов на фоне «улучшения жизни уже сегодня» от Януковича, затягивание поясов для населения свидетельствует о реальных приоритетах нынешней власти. Где наибольшая концентрация миллиардеров? В таких странах, как Мексика, Россия, Украина, то есть в тех государствах, где наблюдается чрезвычайно острое разделение по состояниям между большей частью населения и кучкой самых богатых лиц. Количество миллиардеров – это совсем не показатель того, чем может гордиться страна. В действительности – это показатель того (ну, кроме того, что эти люди имеют умение к бизнесу), что государство не может обеспечить прибыль от роста национального продукта и разделить ее более-менее равномерно, обеспечить развитие всего общества. Это значит, что государство действует в интересах очень ограниченного круга лиц.

Конечно, бизнес Ахметова, как и бизнес многих “регионалов”, которые в прошлом году пришли к власти, получил максимальное содействие. Да и вообще количество миллиардеров выросло на шестьдесят процентов за последний год. И это в то время, когда Украина переживает, мягко говоря, очень сложную экономическую ситуацию. Это свидетельствует о том, что у нас абсолютно искривлены приоритеты. Имеет место поощрение бизнеса крупного капитала, а не среднего и малого. По последним данным, 40 процентов мелкого бизнеса ликвидировано или находится в стадии ликвидации.

Власть вместо того, чтобы поощрять предпринимательство, разными льготными условиями стимулирует лишь крупный капитал, который не осуществляет сегодня никаких инноваций, не выполняет своей социальной функции. Он эксплуатирует украинские недра через металлургию, угледобычу и устаревшие, энергозатратные технологии. Каких-то инноваций от наших миллиардеров мы не видим, хотя основное задание большого бизнеса перед страной – делать масштабные проекты.

Видели ли вы какие-то масштабные проекты в стране, кроме строительства стадионов?! И то оно ведется фактически за государственные средства. Но стадионы – не модернизация страны, никакого инновационного прорыва они не обеспечивают.

Оксана Климончук