Пискун не хочет думать, что Ющенко будет отдавать преступные приказы 18-летним

Освобожденный от должности генерального прокурора Святослав ПИСКУН скептически относится к указу Президента о переподчинении внутренних войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам у Генеральной прокуратуры Украины после своего возвращения с заседания Высшего совета юстиции.

Комментируя указ, С.ПИСКУН отметил: «Внутренние войска – это солдаты, которым 18 лет… Будут они выполнять какие-то некрасивые приказы или не будут – это неизвестно. Возможно, им условия какие-то такие создадут, что они вынуждены будут что-то выполнять. Но я не думаю, что Президент издаст какой-то преступный приказ. Я даже не хочу думать об этом, потому что это будет тогда последний приказ и все».

Он выразил надежду, что переподчинение внутренних войск – это «просто процедура, связанная с упорядочением военных формирований».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом вывел внутренние войска из подчинения Министерства внутренних дел и подчинил их главе государства.

Комментируя этот указ Президента, в Департаменте связей с общественностью МВД Украины заявили, что МВД будет действовать по закону о внутренних войсках МВД Украины, принятому 26 марта 1992 года, в котором предусматривается подчинение внутренних войск системе министерства.

Кроме того, в МВД отметили, что, согласно ст. 6 закона Украины о внутренних войсках МВД Украины, «внутренние войска подчиняются министру внутренних дел Украины».