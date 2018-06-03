Бело-голубые сделали фатальный для себя ход?

День 24 мая ознаменовал собой коренной поворот в большой украинской политической игре. Похоже, помаранчевая сторона таки спровоцировала своих “донецких” оппонентов на резкий и непродуманный ход, который может иметь для бело-голубых очень негативные последствия.

Если использовать шахматную терминологию, до этого времени игроки вели позиционную борьбу, перегруппируя фигуры, усиливая свои позиции на разных участках политического поля. То есть в Верховной Раде, судах, в том числе Конституционном Суде, в СНБОУ, госадминистрациях и советах разного уровня. Одна сторона вытесняла другую то в центре, то на флангах, потом соперник выравнивал игру, завоевывал новые плацдармы. Использовались разнообразные методы, иногда далекие от норм кодексов (в данном случае речь идет не о шахматном кодексе).

Но игроки придерживались не кодифицируемых, неписаных правил игры. Например, принципа „угроза сильнее выполнения” „не делай резких ходов, которые ухудшают твою позицию”. И каждая сторона ждала ошибки соперника, который несвоевременно и некстати „дернется”.

Похоже, 24 мая президентская армия дождалась таки серьезной тактической ошибки премьерско-спикерских вояк, которая, скорее всего, будет иметь фатальные для них стратегические последствия.

Глава государства в целом не вышел за пределы принципов позиционной войны, когда вчера своим указом освободил от должности генпрокурора Святослава Пискуна. Можно вести мудреные юридические споры о том, насколько этот указ соответствует нормам Конституции и действующего законодательства (особенно пункт о назначении Шемчука и.о. генпрокурора). Но такие выводы может делать только КС, который по известным причинам еще долго заняться не сможет никакими вопросами. Однако за пределы парадигмы „позиционной борьбы” Президент не вышел: она продолжалась в сугубо административном и законодательном поле.

Как ни странно, неадекватный ответ инициировал человек, который должен был бы осознавать тонкости и политической, и шахматной борьбы. В обоих отношениях Александр Мороз является известным мастером. Точнее - в шахматах спикер ВР 5-го созыва является кандидатом в мастера спорта. Очевидцы говорят, что именно голос Мороза звучал в телефонной трубке, которую прижимал к уху министр-социалист Василий Цушко во время налета возглавляемого им отряда „Беркута” на здание Генпрокуратуры.

Конечно, мотивацию социалистов можно понять. Для них срыв досрочных парламентских выборов является вопросом политической жизни или политической смерти. Особенно в аспекте мизерного рейтинга и возможной потери ими материальных и информационных ресурсов. Потому и решили „замутить воду” и сорвать последующие переговоры между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. Аргументируя „очередным незаконным указом Президента”.

Но здесь Морозу явно изменила его способность просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед.

Рейд „беркутовцев” стал первым актом силовой борьбы, настоящей „войнушки”. Произошли столкновения между милиционерами и работниками госохраны. Депутаты-коалицианты могли потом что-то говорить о „людей в гражданском” со страшными нунчаками. Но весь мир увидел четкую телекартинку: люди в милицейской форме бьют в помещении главного наблюдательного органа Украины вполне мирных с виду лиц.

Что же, президентская команда дождалась промаха соперника. Теперь из него следуют два ключевых последствия.

Во-первых, силовая рейдерская акция подконтрольного социалистам и “регионалам” МВД полностью развязывает руки Президенту Ющенко для любых действий. Они теперь будут выглядеть если не вполне легитимными, то по крайней мере более легитимными чем действия „донецких”. Подтверждение тому - взятие под контроль указом главы государства такой достаточно еще мощной силы, как Внутренние войска.

Во-вторых, созерцание силовых действий со стороны бело-голубых способно коренным образом изменить отношение стран Запада к конфликту в Украине. Не секрет, что, сохраняя настороженное отношение к запятнанному массовыми фальсификациями президентских выборов-2004 Виктору Януковичу, политики Запада неоднозначно восприняли некоторые действия Виктора Ющенко, в частности указы о роспуске Верховной Рады.

Теперь в глазах Запада эти действия будут легитимизированы, так сказать „задним числом”. А что еще делать с теми, кто организует вооруженный штурм святая святых правосудия для любой западной страны - Генеральной прокуратуры?

Вполне возможно, что уже в ближайшее время Запад начнет оказывать серьезное публичное и непубличное влияние на ситуацию в Украине. Насколько известно автору, действующие лица конфликта очень жестко будут склонять к возвращению в политическую плоскость и к проведению досрочных парламентских выборов. Причем в неудобный для “донецких” срок.

Цена одного неудачного хода бывает очень высокой и в шахматах, и в политике...

Николай Писарчук