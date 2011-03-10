Кайда: нам нужны такие памятники Шевченко как в Вашингтоне

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА сегодня возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Вашингтоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, в США он находится в рамках программы «Открытый мир», направленной на ознакомление с деятельностью местных властей США.

А.КАЙДА отметил, что памятник поэту в Вашингтоне существенно отличается от тех, которые можно увидеть в Украине. «На четырехгранном постаменте стоит бронзовый молодой Шевченко, одетый по моде петербургского «денди » начала XIX века. Он полон беспокойства, бурной силы, что ощущается во всей его фигуре. От советской эпохи мы получили в наследство Шевченко в монументальной скульптуре - пожилого возраста, мрачного, поскольку именно такой образ лелеяли властные партийные структуры. В Вашингтоне - нечто совершенно противоположное », - сказал А.КАЙДА.

Он также выразил убеждение, что именно таких памятников Т.Шевченко побольше нужно в Украине, поскольку в таких скульптурах более ощутима непокорность духа и воля к борьбе.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в храмах Тернопольщины прошли поминальные богослужения, посвященные 150-й годовщине смерти Т.Шевченко. А вечером у подножия памятника Кобзарю в Тернополе представители общественности и духовенства зажгли свечи.