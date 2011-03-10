Симоненко: В Украине необходимо ввести смертную казнь

За годы независимости в Украине было совершено более 70 тысяч покушений и заказных убийств.

Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО во время круглого стола в информационном агентстве «ГолосUA», ссылаясь на данные Государственной судебной администрации.

Он сообщил, что, по информации МВД, в прошлом году в Украине были зарегистрированы 500 тысяч 902 преступления, на протяжении года рост их составил 15%.

Вместе с тем, подчеркнул лидер КПУ, раскрыто из них было лишь 57%. «Вы же видите, что каждое третье преступление не раскрыто», - заявил П.СИМОНЕНКО.

Он также сообщил, что количество краж увеличилось на 44,8%, количество групповых преступлений - на 16%, кроме того, в 2010 году были совершены 258 преднамеренных убийств.

П.СИМОНЕНКО отметил, что из этого числа преступления совершали: несовершеннолетние - 10% преступлений, безработные - 28% и люди в состоянии алкогольного опьянения - 10%.

В связи с этим, отметил лидер коммунистов, в Украине необходимо ввести смертную казнь, чтобы оградить граждан от преступлений, которые совершаются в стране. Лидер коммунистов подчеркнул, что матери должны не бояться за своих детей, когда отпускают их на улицу.