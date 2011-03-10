Онопенко может уйти в обмен на гарантии для семьи?

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО не исключает, что Василий ОНОПЕНКО уйдет с поста председателя Верховного Суда Украины в обмен на гарантии для своей семьи.

Такое мнение эксперт высказал в комментарии УНИАН.

В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что глава ВСУ уже добился снятия судебного и прокурорского прессинга со своей семьи. «Но мы же не знаем, на каких условиях. Возможно, одним из условий является уход ОНОПЕНКО. Уход бесконфликтный, при определенных гарантиях для него и его семьи. Это один из возможных вариантов», - отметил он.

Политолог напомнил, что слухи о различных сценариях отставки В.ОНОПЕНКО ходили давно. «Конфликт вокруг ОНОПЕНКО назревал, кульминация была в январе-феврале. Думаю, вероятность отставки очень высока», - считает В.ФЕСЕНКО.

В то же время он назвал вариант отставки не стопроцентным, поскольку специфика Верховного Суда с его внутренними конфликтами интересов разных групп может дать неожиданные результаты тайного голосования.

Эксперт считает, что особых изменений для страны после смены председателя ВСУ не будет. Он отметил, что после судебной реформы Верховный Суд потерял значительную часть свого влияния и не является ключевым институтом судебной системы. Более того, по мнению В.ФЕСЕНКО, и при В.ОНОПЕНКО Верховный Суд нельзя назвать оппозиционным органом. «Тут скорее идет борьба за пост председателя Верховного Суда. И в том, что он будет лояльным Президенту, нет никаких сомнений. И степень лояльности усилится», - отметил В.ФЕСЕНКО.

Как сообщалось, 11 марта состоится заседание пленума Верховного Суда Украины, на повестку дня которого вынесен лишь один вопрос: о выражении недоверия председателю ВСУ В.ОНОПЕНКО.

15 февраля следователь Генеральной прокуратуры изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде экс-первому заместителю министра юстиции Евгению КОРНИЙЧУКУ, который является зятем В.ОНОПЕНКО. При этом накануне председатель ВСУ встречался с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Кроме того, 15 февраля следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры вынес постановление о закрытии уголовного дела, возбужденного в отношении Ирины ОНОПЕНКО – дочери главы ВСУ. Это уголовное дело было возбуждено 1 февраля в связи с невозвращением долга в 300 тысяч долларов.

Уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА было возбуждено Генпрокуратурой 22 декабря 2010 года по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям). Бывшему первому заместителю главы Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.