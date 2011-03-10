Бывший первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК просит суд закрыть уголовное дело против него в виду отсутствия состава и события преступления, а также на основании того, что фактовое уголовное дело по тому же эпизоду должностного подлога было закрыто судами.

Как передает кореспондент УНИАН, соответствующее ходатайство сегодня на предварительном слушании дела заявил адвокат Е.КОРНИЙЧУКА Игорь ФОМИН.

"Считаю, что это уголовное дело должно быть закрыто в связи с теми обстоятельствам, которые свидетельствуют об отсутствии события и состава преступления", - сказал адвокат.

Он также подчеркнул, что в обвинении Е.КОРНИЙЧУКУ изложены одни и те же факты в разных статьях Уголовного кодекса, которые ему инкриминируется.

То есть, по словам адвоката, Е.КОРНИЙЧУКУ инкриминируется статья 366 (должностной подлог) в связи с составлением заведомо неправдивого официального документа - правового заключения, что причинило ущерб государству на суму более 6 млн. грн. Такая же формулировка, сказал И.ФОМИН, содержится и в статье 365, которая вменяется Е.КОРНИЙЧУКУ - превышение служебных полномочий при выдаче заведомо неправдивого документа.

И.ФОМИН подчеркнул, что ранее Генеральная прокуратура расследовала уголовное дело по факту подлога должностными лицами Минюста в связи с составлением этого же документа. И данное уголовное дело было закрыто Печерским, апелляционным и Верховным судами Украины. "Суды признали, что не был причинен ущерб государству, то есть в действиях должностных лиц Минюста не было состава преступления", - сказал адвокат.

Он попросил суд закрыть дело на стадии предварительного рассмотрения.

Прокурор, поддерживающий обвинение, попросил суд не удовлетворять это ходатайство, поскольку дело, которое было закрыто судами, было фактовым, а данное уголовное дело рассматривается в отношении Е.КОРНИЙЧУКА.

Кроме того, Е.КОРНИЙЧУК попросил суд изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде на взятие на поруки народных депутатов либо под залог.

Как минимум он просит суд разрешить выезжать с места проживания и передвигаться в пределах территории Украины.

Свое ходатайство Е.КОРНИЙЧУК пояснил необходимостью работы адвокатом, поскольку он является единственным кормильцем в семье, а также своей политической деятельностью (возглавляет Украинскую социал-демократическую партию).

После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по данным ходатайствам. Ожидается, что судья огласит постановления по ним в 13.00.

Также на заседании судья Оксана ЦАРЕВИЧ зачитала ответ апелляционного суда на просьбу Е.КОРНИЙЧУКА и его адвокатов изменить подсудность рассмотрения дела.

"Глава апелляционного суда не усматривает оснований для передачи дела из Печерского в другой суд", - сказала судья.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям). Бывшему первому заместителю главы Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.

15 февраля 2011 г. следователь Генеральной прокуратуры Украина изменил Е.КОРНИЙЧУКУ меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

28 февраля адвокаты Е.КОРНИЙЧУКА обратились с ходатайством к председателю Апелляционного суда Киева с просьбой отозвать рассмотрение уголовного дела по существу из Печерского районного суда города Киева и передать ее в другой суд.

Свое заявление об отводе суда адвокаты обосновали недоверием к самому Печерскому суду с учетом того, в каком режиме рассматривались решения о выборе меры пресечения для Е.КОРНИЙЧУКА.