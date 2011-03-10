Нардеп думает, что подорожание сигарет вынудит украинцев бросить курить

«Акцизы на табак нужно увеличить, чтобы уберечь людей от пагубной привычки и наполнить бюджет страны», – заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, президент партии «ПРАВДА» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Увеличение акцизов на сигареты с 1,92 до 2,60 грн. за пачку будет способствовать повышению розничной цены на сигареты на 25% и сократит количество курильщиков в Украине на 3%. Это очень позитивные цифры, ведь 300 тысяч украинцев, большинство из которых подростки, освободятся от этой вредной привычки, что позволит им быть намного здоровее и жить дольше», – заявил народный депутат.

«Кроме этого, увеличение акцизов на табак даст бюджету Украины дополнительные 6 миллиардов гривень, которыми можно наполнить тот же Пенсионный фонд, чтобы повысить людям минимальную пенсию до 1000 грн. в месяц. Это намного лучше, чем отдавать эти деньги транснациональным корпорациям, которые наживаются на здоровье наших людей», – добавил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Проект Закона Украины № 8181 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно снижения доступности табачных изделий и увеличения доходной части Государственного бюджета Украины путём повышения ставки акцизного налога на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака)» народный депутат Д.ВЕТВИЦКИЙ внес в Верховную Раду 1 марта 2011 года.

Законопроектом предусматривается увеличение специфической ставки акцизного налога на сигареты с фильтром с 96,21 до 130 грн. за 1000 шт., на сигареты без фильтра, папиросы – с 43,03 до 60 грн. за 1000 шт., сигары и сигариллы – с 149,66 грн за 1 кг до 2,20 грн за 1 шт.

Предлагается также повысить акциз на весовой табак и заменители табака с 53,45 до 110 грн за 1 кг, на табак для курения – с 74,83 до 110 грн за 1 кг, на жевательный и нюхательный табак – с 21,38 до 50 грн за 1 кг.

Кроме того, проект предлагает установить единый размер адвалорной ставки акцизного налога на все виды табачных изделий – 27%.