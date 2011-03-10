Судьи ВС собрали подписи о недоверии Онопенко

В пятницу, 11 марта, состоится заседание пленума Верховного суда Украины, на повестку дня которого вынесен лишь один вопрос: о выражении недоверия председателю ВСУ Василию ОНОПЕНКО, сообщает Украинская правда.

По данным сайта, судьи Верховного Суда подготовили представление о выражении недоверия главе суда Василию Онопенко.

Под документом подписались 19 из 49-ти судей этого суда. Таким образом реализовали предоставленное им в ходе судебной реформы право выражения недоверия Онопенко.

"Вместо решения основных проблем в сфере судоустройства, деятельность главы Верховного Суда носила преимущественно политический характер, что привело к политизации Верховного Суда в глазах высших должностных лиц государства и, на наш взгляд, побудило субъектов законодательной инициативы к инициированию указанных законодательных изменений", - заявили судьи.

"Считаем, что ответственность за системные проблемы в сфере судоустройства должен нести глава Верховного Суда Онопенко как должностное лицо, представляющее Верховный Суд и длительное время представляла всю судебную систему государства", - говорится в представлении.

Судьи отмечают, что за время пребывания в должности Онопенко не обеспечил должной организации процесса судопроизводства в Верховном Суде.

"Вследствие этого в Верховном Суде пока накопились тысячи дел, требующих безотлагательного рассмотрения. Считаем, что такие действия Онопенко должны стать предметом рассмотрения Пленума Верховного Суда", - говорится в представлении.

В пресс-службе Верховного суда Украины УНИАН подтвердили, что пленум состоится, однако его повестка дня пока неизвестна.