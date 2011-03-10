Облсовет: глава таможни лично причастен к беспределу

9 марта на сессии Львовского областного совета депутаты приняли обращение с требованием отставки председателя Государственной таможенной службы Игоря КАЛЕТНИКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, обращение, адресованное Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЕВОЙ, зачитал заместитель председателя Львовского областного совета Петр КОЛОДИЙ.

Он в частности отметил, что с момента назначения И.КАЛЕТНИКА председателем Государственной таможенной службы Украины «в этой структуре сложилась тревожная ситуация". "Многочисленные жалобы граждан на поборы и коррупцию, информации о разоблачении контрабандных схем, скандальные задержания таможенников-коррупционеров свидетельствуют о том, что руководство ГТСУ как минимум не справляется со своими должностными обязанностями", - говорится в обращении.

«Особенно тревожная ситуация под председательством И.КАЛЕТНИКА сложилась на Львовской региональной таможне. Здесь, по указаниям главы ГТСУ, проводится предвзятая, непрофессиональная и дискриминационная кадровая политика, под надуманными предлогами массово увольняют с работы сотрудников - уроженцев Западного региона, а взамен назначают на должности работников с запятнанной репутацией, но из других областей. В итоге такая кадровая политика приводит к невиданному ранее росту уровня контрабанды, взяточничества и коррупции на таможне, и недавнее задержание заместителя начальника Львовской таможни при получении взятки убедительно это подтверждает», - подчеркивают депутаты облсовета.

Также в обращении отмечается, что «5 марта 2011 сотрудники ГАИ и депутаты Львовского областного совета задержали на территории Львова контрабандный груз стоимостью около 1 миллиона долларов, который беспрепятственно прошел таможенный пост в Раве-Русской". "При этом сотрудники таможни прибыли на место задержания лишь через 10 часов после уведомления об этом факте. И это не единственный пример, когда крупные партии контрабанды беспрепятственно попадают в Украину. Только за февраль этого года при посредничестве одной фирмы через Рава-Русскую таможню ввезено 167 грузовиков с контрабандным товаром», - отмечается в обращении.

По мнению депутатов Львовского облсовета, "председатель Гостаможслужбы лично причастен к беспределу, который творится на таможне", и поэтому должен быть уволен с занимаемой должности.