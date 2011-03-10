Герман: прокуратура может отпустить Тимошенко

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что после завершения следствия Генеральная прокуратура может удовлетворять ходатайство лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО о ее визитах за границу.

Об этом А. ГЕРМАН заявила в эфире «5 канала».

«Когда следствие еще не было завершено, то можно было понять Генеральную прокуратуру, которая имела какие-то свои вопросы, предостережения... Конечно, это им решать, но, мне кажется, что не будет никаких проблем с тем, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО после завершения следствия - она ведь не осуждена - могла куда-то себе там ехать, куда ей надо ехать. Я не думаю, что в том должны быть какие-то проблемы, и что по поводу этого должны говорить аж западные политики», - сказала заместитель главы АП.

А.ГЕРМАН также отметила, что ей известно о позиции некоторых представителей органов прокуратуры, что Ю.ТИМОШЕНКО может знакомиться с материалами уголовного дела дома через нотариально заверенные копии, чтобы не так часто заявляются в прокуратуру.

«Я думаю, что все это пресыщено, что в этом деле многое подчеркнуто. Все идет нормально, законно, следствие завершено», - сказала А.ГЕРМАН. Также она отметила, что Ю.ТИМОШЕНКО «пока не осуждена, и, возможно, суд ее оправдает».