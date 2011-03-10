Герман: прокуратура может отпустить Тимошенко
Чтобы не говорили "аж западные политики"
Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что после завершения следствия Генеральная прокуратура может удовлетворять ходатайство лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО о ее визитах за границу.
Об этом А. ГЕРМАН заявила в эфире «5 канала».
«Когда следствие еще не было завершено, то можно было понять Генеральную прокуратуру, которая имела какие-то свои вопросы, предостережения... Конечно, это им решать, но, мне кажется, что не будет никаких проблем с тем, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО после завершения следствия - она ведь не осуждена - могла куда-то себе там ехать, куда ей надо ехать. Я не думаю, что в том должны быть какие-то проблемы, и что по поводу этого должны говорить аж западные политики», - сказала заместитель главы АП.
А.ГЕРМАН также отметила, что ей известно о позиции некоторых представителей органов прокуратуры, что Ю.ТИМОШЕНКО может знакомиться с материалами уголовного дела дома через нотариально заверенные копии, чтобы не так часто заявляются в прокуратуру.
«Я думаю, что все это пресыщено, что в этом деле многое подчеркнуто. Все идет нормально, законно, следствие завершено», - сказала А.ГЕРМАН. Также она отметила, что Ю.ТИМОШЕНКО «пока не осуждена, и, возможно, суд ее оправдает».