К 20-летию Независимости откроется музей освободительных движений
20:15, 09 марта 2011Политика
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Губернатор обещал Шевченковским лауреатам
К 20-й годовщине независимости Украины Музей освободительных движений во Львове будет открыт.
Как передает корреспондент УНИАН, такое обещание сегодня во время встречи с лауреатами Шевченковской премии дал председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК.
«Львовская облгосадминистрация, Львовский областной совет и городская власть должны и сделают все для того, чтобы к 20-й годовщине Независимости Украины этот музей был открыт», - заверил М.ЦЫМБАЛЮК.
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