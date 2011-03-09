К 20-летию Независимости откроется музей освободительных движений

К 20-й годовщине независимости Украины Музей освободительных движений во Львове будет открыт.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обещание сегодня во время встречи с лауреатами Шевченковской премии дал председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК.

«Львовская облгосадминистрация, Львовский областной совет и городская власть должны и сделают все для того, чтобы к 20-й годовщине Независимости Украины этот музей был открыт», - заверил М.ЦЫМБАЛЮК.