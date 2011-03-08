WikiLeaks: Путин не очень высокого мнения о Януковиче

Премьер России Владимир Путин не очень высокого мнения о президенте Украины Викторе Януковиче.

Об этом говорится, со ссылкой на министра иностранных дел Константина Грищенко, в одной из шести депеш Госдепартамента США, опубликованных на сайте WikiLeaks 7 марта.

В депеше, отмечается, что Грищенко, будучи послом Украины в России, в январе 2009 года сказал послу США Уильяму Тейлору, что "газовый конфликт ухудшил и без того слабые двусторонние отношения" между соседствующими государствами.

Он признался, что переживал "сложное время" в Москве.

"Никто" в российском правительстве "не хочет слышать украинскую позицию по ключевым вопросам", - сказано в депеше.

Грищенко также отметил, что Кремль заинтересован в "регенте" - "человеке в Киеве, который был бы максимально услужлив".

По его словам, Путин "ненавидел" тогдашнего президента Виктора Ющенко, а не особо уважал Януковича, и "рассматривал Тимошенко, если не как того, кому можно доверять, то, по крайней мере, как того, с кем можно иметь дело".

Украинская правда