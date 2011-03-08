В Украине ищут землю Каддафи
Калетник дал официальный запрос в Госреестр
|Григорий КАЛЕТНИК
Об этом Радио “Свобода” заявил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной политики, депутат от Партии регионов Григорий КАЛЕТНИК.
«Я могу подтвердить, что такая информация действительно циркулирует по всем структурам и по людям. Называют разные цифры – взамен на добычу нефти. Я дал официальный запрос в Госреестр, чтобы мне дали официальный ответ по этой информации, каким образом оно зарегистрировано, если такое действительно произошло. Если ответа не дадут в месячный срок – это будет нарушение, тогда уже будем добиваться по-другому, через Генеральную прокуратуру», – сказал Г.КАЛЕТНИК.
В свою очередь, бывший вице-премьер-министр по вопросам агропромышленного комплекса, председатель парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО заверил, что не имеет информации об успешном завершении переговоров с лидером Ливии Муамаром КАДДАФИ относительно аренды сельхозугодий.
«Ничего абсолютно мне на эту тему даже неизвестно. Даже не слышал ничего подобного. Знаю, что переговоры велись многие годы, чтобы на каких-либо условиях, или совместное производство, или с помощью других каких-либо возможностях, выращивать сельскохозяйственные культуры, но дальше разговоров я не видел никаких документов, которые это бы засвидетельствовали. Думаю, что если бы это было, то было бы известно. Это обязательно было бы связано с заключением договоров аренды. Субаренда у нас запрещена», – сказал И.КИРИЛЕНКО.
В то же время первый заместитель председателя Всеукраинского союза сельхозпредприятий Василий ЯРОШОВЕЦ выразил сомнение, что предыдущее правительство тайно или незаконно могло сдать Ливии землю в аренду.
«Даже не думаю, что это есть. Речь шла где-то о 100 тысячах гектаров. Чтобы такую площадь взять одним куском - абсолютно исключено, потому что земли распределены между субъектами ведения хозяйства. Не вижу возможности сделать такое быстро, нужно много время. Мог бы быть другой вариант: чтобы какая-то структура переуступила свои корпоративные права, но я такого не вижу, эти холдинги у нас все на виду. Не думаю, что это возможно», – отметил В.ЯРОШОВЕЦ.
Как сообщал УНИАН, Ливия неоднократно выражала заинтересованность в выращивании в Украине сельскохозяйственной продукции, в первую очередь пшеницы, и инвестировании в аграрное производство значительных средств. В частности, Ливия в рамках достигнутых соглашений обращалась к руководству Украины с просьбой предоставить в аренду сельскохозяйственные земли – около 100 тыс. га – под выращивание пшеницы для потребностей Ливии и стран Африканского континента. Проект тормозился 5 лет. В конце мая 2009 года в ходе визита на то время премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Ливию стороны подтвердили намерения относительно реализации этого проекта.
По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, во время официального визита в Ливию 23-24 ноября 2010 года в интервью ливийской газете «Маль ва Аамаль» («Финансы и бизнес») премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина рассматривает Ливию как стратегического партнера и своего рода «проводника» на Африканском континенте.
Среди прочего, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство продолжает работу над проектом по выделению Ливии 100 тыс. га земли в аренду для выращивания зерновых и экспорта продукции в Ливию.