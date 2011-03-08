В Украине ищут землю Каддафи

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений проверяет информацию о предоставлении правительству Ливии в аренду земель сельскохозяйственного назначения в Украине.

Об этом Радио “Свобода” заявил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной политики, депутат от Партии регионов Григорий КАЛЕТНИК.

«Я могу подтвердить, что такая информация действительно циркулирует по всем структурам и по людям. Называют разные цифры – взамен на добычу нефти. Я дал официальный запрос в Госреестр, чтобы мне дали официальный ответ по этой информации, каким образом оно зарегистрировано, если такое действительно произошло. Если ответа не дадут в месячный срок – это будет нарушение, тогда уже будем добиваться по-другому, через Генеральную прокуратуру», – сказал Г.КАЛЕТНИК.

В свою очередь, бывший вице-премьер-министр по вопросам агропромышленного комплекса, председатель парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО заверил, что не имеет информации об успешном завершении переговоров с лидером Ливии Муамаром КАДДАФИ относительно аренды сельхозугодий.

«Ничего абсолютно мне на эту тему даже неизвестно. Даже не слышал ничего подобного. Знаю, что переговоры велись многие годы, чтобы на каких-либо условиях, или совместное производство, или с помощью других каких-либо возможностях, выращивать сельскохозяйственные культуры, но дальше разговоров я не видел никаких документов, которые это бы засвидетельствовали. Думаю, что если бы это было, то было бы известно. Это обязательно было бы связано с заключением договоров аренды. Субаренда у нас запрещена», – сказал И.КИРИЛЕНКО.

В то же время первый заместитель председателя Всеукраинского союза сельхозпредприятий Василий ЯРОШОВЕЦ выразил сомнение, что предыдущее правительство тайно или незаконно могло сдать Ливии землю в аренду.

«Даже не думаю, что это есть. Речь шла где-то о 100 тысячах гектаров. Чтобы такую площадь взять одним куском - абсолютно исключено, потому что земли распределены между субъектами ведения хозяйства. Не вижу возможности сделать такое быстро, нужно много время. Мог бы быть другой вариант: чтобы какая-то структура переуступила свои корпоративные права, но я такого не вижу, эти холдинги у нас все на виду. Не думаю, что это возможно», – отметил В.ЯРОШОВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Ливия неоднократно выражала заинтересованность в выращивании в Украине сельскохозяйственной продукции, в первую очередь пшеницы, и инвестировании в аграрное производство значительных средств. В частности, Ливия в рамках достигнутых соглашений обращалась к руководству Украины с просьбой предоставить в аренду сельскохозяйственные земли – около 100 тыс. га – под выращивание пшеницы для потребностей Ливии и стран Африканского континента. Проект тормозился 5 лет. В конце мая 2009 года в ходе визита на то время премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Ливию стороны подтвердили намерения относительно реализации этого проекта.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, во время официального визита в Ливию 23-24 ноября 2010 года в интервью ливийской газете «Маль ва Аамаль» («Финансы и бизнес») премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина рассматривает Ливию как стратегического партнера и своего рода «проводника» на Африканском континенте.

Среди прочего, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство продолжает работу над проектом по выделению Ливии 100 тыс. га земли в аренду для выращивания зерновых и экспорта продукции в Ливию.