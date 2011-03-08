Тимошенко рассказала о «самой заветной мечте»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО поздравила женщин с праздником 8 марта.

Поздравление размещено на официальном сайте политика.

“Это день, когда вокруг сияет солнце и пахнут цветы! Даже если еще не сошел снег, воздух уже наполнен ароматами весны. Это – праздник любви, надежды и красоты!

Очень хочу, чтобы все мужчины оправдали надежды, которые женщины на них возлагают.

Хочу, чтобы хотя бы на один день они стали рыцарями, способными на настоящие поступки ради женщины!

Жизнь сейчас не самая лучшая, и я с грустью это констатирую. Знаю, что многие проблемы ложатся на хрупкие женские плечи. Поэтому каждая улыбка, каждый добрый взгляд, каждое ласковое слово, сказанное от сердца в этот прекрасный день, имеют очень большое значение”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера партии «Батькивщина», она мечтает, чтобы украинские женщины “ежедневно, ежеминутно чувствовали себя самыми красивыми, самыми лучшими в мире, потому что это самая настоящая правда!”

“Моя самая заветная мечта, чтобы 8 марта у каждой украинской женщины было ежедневно!

Хочу, чтобы цветы и теплые улыбки женщинам дарили не только на праздники, и верю, что такое когда-нибудь произойдет!”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО в своем поздравлении.

Она пожелала украинкам, чтобы сбывались все их мечты.