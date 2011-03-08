Янукович поздравил украинок
10:27, 08 марта 2011Политика
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"Добра, счастья, любви и ласковых успешных дней"
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинок с 8 марта.
Об этом сообщает официальный сайт Президента.
“Дорогие наши матери, любимые, сестры! Дорогие женщины Украины! Желаю вам солнечной весны, желаю вам ясного неба. Добра, счастья, любви и ласковых успешных дней. Пусть вам все удается. Пусть улыбка ваша радует ваших близких, друзей, коллег. Чтобы были здоровы ваши дети, а дом – благополучным. Чтобы родная Украина была – для вас. А вы – для Украины”, – говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА.
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