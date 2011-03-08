Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинок с 8 марта.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

“Дорогие наши матери, любимые, сестры! Дорогие женщины Украины! Желаю вам солнечной весны, желаю вам ясного неба. Добра, счастья, любви и ласковых успешных дней. Пусть вам все удается. Пусть улыбка ваша радует ваших близких, друзей, коллег. Чтобы были здоровы ваши дети, а дом – благополучным. Чтобы родная Украина была – для вас. А вы – для Украины”, – говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА.