УНП предлагает сделать 9 марта государственным праздником

Харьковская областная организация Украинской народной партии выступает с инициативой объявить 9 марта – день рождения Тараса Шевченко - государственным праздником и сделать его выходным.

Как передает корреспондент УНИАН, о такой инициативе сообщил в эфире телепрограммы «Майдан Свободы» председатель Харьковской областной организации УНП Василий ТРЕТЕЦКИЙ.

«Еще в 2006 году Министерством юстиции Украины был разработан проект Закона «О государственных праздниках в Украине», и в нем 9 марта предлагалось сделать Шевченковским днем. Но этот проект так и не был принят, - сказал В.ТРЕТЕЦКИЙ. - Поэтому я хотел бы, чтобы парламентарии опять вернулись к этой идее, и реализовали ее хотя бы к 200-летней годовщине со дня рождения Кобзаря».

От имени своей организации В.ТРЕТЕЦКИЙ пригласил харьковчан 9 марта в 14.00 прийти к памятнику Кобзарю и принести с собой сборник его произведений, чтобы «продемонстрировать бессмертие и актуальность творчества Тараса Шевченко, в частности на Востоке Украины».