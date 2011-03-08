Кужель: Украина не доживет до новой победы Януковича

Зам главы партии "Сильная Украина" Александра Кужель считает, что у лидера партии и вице-премьер-министра Сергея Тигипко есть шансы стать следующим президентом Украины.

"У Тигипко есть серьезные шансы стать президентом Украины – на следующих выборах", - сказала она в интервью Украинской правде.

"Мне кажется, Украина не доживет до новой победы Януковича. Выборы могут быть и не в 2015 году, если он сейчас не изменит ситуацию", - сказала она, отвечая на вопрос о перспективах нынешнего президента.

"У меня была надежда, что Янукович, чтобы изменить свое прошлое, создаст свое будущее. Я с ним работала, он очень жесткий. Если он сказал, там все боятся. Поэтому я не могу понять, что сейчас происходит в Украине", - добавила Кужель.

"Янукович же действительно хочет реформ! И Тигипко мне говорил: "Саша, если я только почувствую, что это игра, что не будут проводить реформы, а только заговорят – я уйду. Но до последнего момента, как он будет поддерживать реформы – я буду делать. Чтобы было хотя бы на чем колею прокладывать", - пересказала она.

"А говорить: "Подождите пять лет, я приду ко власти…" – так уже ничего не останется, ни канализации, ни пенсионеров", - добавила Кужель.