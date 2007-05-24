После Генпрокуратуры планировалось захватить КС, Верховную Раду и Кабмин

Народный депутат Украины от фракции Партии регионов утверждает, что по имеющимся у него данным, после сегодняшнего силового захвата Генеральной прокуратуры планировалось захватить Конституционный Суд, Верховную Раду и Кабинет министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня журналистам, находясь на территории Генеральной прокуратуры.

По словам Т.ЧОРНОВИЛА, после зазхвата ГПУ планировалось «занять Конституционный Суд, полное блокирование окончательной его работы…” “После чего, по данным, которые у нас есть, должен был быть силовой захват в выходные дни помещений ВР и КМУ. Это то, что я знаю из тех источников», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Тарас ЧОРНОВИЛ также утверждает, что в захвате Генеральной прокуратуры принимали участие до 400 сотрудников управления госохраны, которые были одеты в гражданскую одежду.

«…Присутстующих было таких людей – не в форме, а в обычной одежде - по расчетам около 400 человек, которые фактически не выполняли прямой обязанности, что предусматривает защиту помещения (имеется в виду ГПУ – УНИАН)”, - сказал депутат.

По словам Т.ЧОРНОВИЛА, задержан один из офицеров УГО, «лейтенант, в которого был изъят документ под официальным названием «план захвата ГПУ», холодное оружие.

Отвечая на один из вопросов журналистов, Т.ЧОРНОВИЛ сказал, что Валерий ГЕЛЕТЕЙ (начальник Управления государственной охраны Украины – УНИАН), находясь в ГПУ, «нанес телесные повреждения, по крайней мере, четырем нардепам». При этом Т.ЧОРНОВИЛ уточнил, что этими людьми были народные депутаты Алексей ЖУРАВКО, Владислав ЛУКЬЯНОВ, Андрей СОКИЛ, Павел СУЛКОВСКИЙ.