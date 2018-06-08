Вехи недели. Литвин стал парламентским куратором, Тимошенко планирует победу, украинцы никому не верят

В парламенте начался воспитательный процесс, усугубленный модернизацией системы «Рада». Юлия Тимошенко рассчитывает в 2012 году не только стать народным депутатом, но и обеспечить оппозиционерам общую победу. Украинцы стремительно теряют доверие к политикам.

Литвин, "парламентское пианино", коррупция

Политическая жизнь заставляет даже академиков вспоминать навыки воспитателя. Владимиру Литвину пришлось вспомнить тот непродолжительный период, когда после развала Союза он подвизался на пару с Адамом Мартынюком сторожем в фирме «Квіти України». Правда, на этот раз Владимиру Михайловичу пришлось не охранять нежные растения, а призывать к порядку коллег-законодателей. После посещения заседания Верховной Рады депутатами польского Сейма, получившими массу удовольствия от «парламентского пианино по-украински», Литвин решил провести с коллегами воспитательную работу. Сначала пообещал лишать зарплаты депутатов, которые не ходят на работу, на что ухмыльнулся, наверное, не только Ринат Ахметов. Когда тщетность призыва стала вызывающе очевидной, спикер пообещал запустить систему «Рада-3», отличающуюся наличием сенсорной кнопки, усложняющей одновременное голосование за себя и за того парня. Соответствующая модернизация была проведена еще во время спикерства Арсения Яценюка, о чем главный «фронтовик» не преминул напомнить охваченной политической апатией общественности.

Правда, пообещав запустить «Раду-3» своим личным распоряжением, Литвин словно испугался собственной храбрости. Видимо, понял, что в случае неудачного развития ситуации потерять место в президиуме парламента можно куда раньше, чем закончится текущий парламентский созыв. Не секрет, что депутаты всех фракций хронически нарушают конституционное предписание о личном голосовании парламентария. Спикер пообещал на следующей парламентской неделе организовать тестирование системы и обучение слуг народа обращению с ней. Видимо, он рассчитывает на поддержку из администрации президента, где как раз задумали не только принять антикоррупционный закон, но и передать главе государства новую порцию полномочий относительно контроля за правительством. Кстати говоря, обычно послушное парламентское большинство и на минувшей неделе умело саботировало принятие закона о противодействии коррупции.

Шкляр, Табачник

Хотя представители оппозиционных фракций обещают отметить год пребывания Николая Азарова в премьерском кресле попыткой его уволить, пока у них нет даже 150 подписей, чтобы внести соответствующий пункт в повестку дня Верховной Рады. Поэтому и участие гуманитарного министра Дмитрия Табачника в «часе правительства» не обернулось для упивающегося своей одиозностью в глазах оппонентов чиновника значительными проблемами. Табачник, не только почувствовавший слабость оппозиции, но и пользующийся поддержкой влиятельных российских кругов, не собирался демонстрировать смирение и каяться. Спокойно в окружении Табачника отреагировали и на отказ писателя Василия Шкляра от Шевченковской премии – тот посчитал невозможным получать ее до тех пор, пока гуманитарную сферу курирует этот политик.

Тимошенко, Twitter

Не собирается капитулировать перед трудностями и Юлия Тимошенко, активно использующая Twitter, чтобы доносить свои позиции по актуальным вопросам до Интернет-аудитории. Лидер «Батькивщины» не собирается затягивать знакомство со 180 томами своего уголовного дела и полагает, что оппозиции по силам выиграть парламентские выборы в 2012 году. Оптимизм Юлии Владимировны кажется несколько наигранным не только из-за продолжающейся миграции из рядов «прекрасной команды»: недавно ставший парламентарием от БЮТ-Батькивщины Станислав Березкин показательно вошел во фракцию Партии регионов. Куда важнее, что украинцы стремительно разочаровываются в действующих политиках. Как свидетельствуют данные опроса компании GfK-Ukraine, 55% опрошенных не доверяют действующему президенту, а 52% респондентов не знают, за какую политическую силу они будут голосовать на ближайших выборах.

Грач, Симоненко

Такая реакция не удивительна, ведь даже претендентам на получение народной любви в качественно новом формате приходится довольствоваться услугами давно запущенных проектов. Изгнанный из рядов КПУ Леонид Грач возглавил Коммунистическую партию рабочих и селян, созданную еще 10 лет и отличающуюся даже большей ортодоксальностью, чем соратники Симоненко. Грач обещает не только продолжить тему аморальности поведения Петра Николаевича, но и отогнать его в борьбе за голоса избирателей. Не исключено, что эта борьба приведет к тому, что в следующем парламентском созыве не будет левых политиков.

Евгений Магда