Сесть, суда не будет

Страсти, еще недавно бушевавшие возле здания Конституционного суда, не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло сегодня в его стенах. Отстраненные от занимаемых должностей судьи смогли пройти на свои рабочие места только под защитой депутатов-коалициантов, среди которых можно было узнать Ковтуненко, Колесниченко, Полищука. Таким образом, КС оказался фактически в руках сторонников премьер-министра, которые тут же решили устроить небольшой пиар по такому случаю.

Так, Валерий Пшеничный устроил пресс-конференцию. Он, в частности, сообщил журналистам, что не видел постановления об отстранении его от занимаемой должности. И добавил: «действия президента направлены на ликвидацию КС как единственного органа конституционной юрисдикции».

Депутаты, находившиеся в Конституционном суде, с тревогой сообщили журналистам, что в здании полно «боевиков из Западной Украины». Внезапно раздался крик: «Бандит! Бандит! Держи его!» Несколько депутатов от коалиции набросились на какого-то молодого человека, стали прижимать его к стене рядом с лифтом. Щуплый коротко стриженый боевик выглядел перепуганным под прицелом десятков камер.

- Документы покажи! - яростно кричали коалицианты.

Несколько рук вывернули парню карманы, быстро вытащили оттуда удостоверение. Увидев документ, депутаты тут же отпустили задержанного: регионалы обознались, но тут же нашлись.

- Это молодой человек, к которому мы обратились с просьбой предъявить удостоверение. Ведь даже судьям КС, у которых имеются удостоверения, проходить сюда запрещено, - прокомментировал ситуацию депутат от ПР Василий Киселев. – Да, этот человек оказался сотрудником охраны суда, но почему бы ему было не показать удостоверение сразу?

Дальше Киселев рассказал о том, как народные депутаты доблестно обеспечили проход судей на работу. О том же говорил и вездесущий Петр Симоненко, который также принялся клеймить президента и его сторонников:

- Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, как разрушается государственность. Пренебрегая Конституцией, президент уничтожает судебную ветвь власти… Идет процесс фашизации общества.

Главный коммунист Украины также заявил, что необходимо временно ликвидировать пост президента и двигаться в сторону парламентской демократии. Так Конституционный суд оказался в руках судей-сторонников Януковича. Правда, заседание так и не состоялось, и винить в этом надо, наверное, депутатов-регионалов: больше надо было судей проводить. В нашем же случае просто не набралось соответствующего кворума.

А бодрый Петр Николаевич вскоре вынырнул на улице Резницкой возле здания Генпрокуратуры.

- Отстранять генерального прокурора от должности может только Верховная Рада, - комментировал он журналистам и сторонникам Януковича отставку Пискуна. Еще со слов Симоненко следовало, что ГПУ пытался захватить Гелетей с группой людей, одетых в штатское. А события вокруг Генпрокуратуры, в интерпретации Симоненко, пошли по тому же сценарию, что и события вокруг КС: депутаты помогли пройти на свое рабочее место отставленному президентом Святославу Пискуну. Правда, сам Генпрокурор с многочисленными приставками экс, уже без особых эмоций привычно покинул здание на Резницкой. Сказал, что вернется. Почему-то поверилось.

Вскоре возле Генпрокуратуры появился еще один ньюсмейкер – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Его сопровождал и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Однако бойцы "Беркута", которые оцепили здание на Резницкой, сначала отказались пропустить их через центральный вход. Тогда Турчинов направился к въезду на территорию Генпрокуратуры, но его вместе с Наливайченко снова не желали пускать. И.о. главы СБУ вел себя скромно, а герой Майдана принялся стучать по воротам. Аналогичным образом он поступил в 2002-м, когда задержали его помощника с несколькими сотнями тысяч долларов: Турчинов стучал по микроавтобусу налоговиков. Но тогда не та была ситуация. А теперь ворота перед Турчиновым и Наливайченко приоткрылись, и они смогли оказаться внутри. В это время простые регионалы вяло скандировали: «Прокурор с народом!»

Антон Зикора