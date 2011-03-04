Ровенский облсовет призывает не трогать квоту на украинскую музыку

Ровенский областной совет принял обращение к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой не рассматривать во втором чтении законопроект № 6342 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании», который отменяет обязательную 50-процентную квоту на трансляцию украинских музыкальных произведений в эфире теле- и радиоканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало подавляющее большинство депутатов облсовета.

В обращении, в частности, говорится, что принятие таких законодательных изменений приведет к фактическому вытеснению песен украинских исполнителей из телевизионного и радиопространства Украины, поскольку этот документ «сознательно разрушает условия для нормального развития украинского шоу-бизнеса, создавая недопустимые преференции для иностранного аудиовизуального продукта, который, опираясь на мощную финансовую и материальную базу, сможет теперь полностью завладеть эфирным пространством Украины».

Депутаты облсовета также обращают внимание В.ЛИТВИНА на то, что Европейская конвенция о трансграничном телевидении не запрещает установление квот на национальный музыкальный продукт в телеэфире, не говоря уже о радиоэфире.

Справка УНИАН. Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской конвенции о трансграничном телевидении программной концепции вещания) был зарегистрирован в Верховной Раде 26 апреля 2010 года по инициативе народного депутата Елены БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов).

Верховная Рада 1 февраля 2011 года приняла этот законопроект за основу и направила его на подготовку ко второму чтению. Законопроект поддержали 240 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Проект предусматривает отмену обязательного предоставления 50% эфира музыки украинских авторов или исполнителей. В частности, предлагается изъять из статей 9 и 28 Закона "О телевидении и радиовещании" требование о соблюдении телерадиоорганизациями отдельных квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей, а также требование к содержанию программных концепций телерадиоорганизаций относительно доли распространения музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей в еженедельном объеме вещания.