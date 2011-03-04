Луценко о Януковиче, верхушке айсберга и хохляцкой колонии

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что первый год пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины народ работал на кучку крупнейших обладателей государственного имущества.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой партии «Народная самооборона» письме Ю.ЛУЦЕНКО, направленном из СИЗО. В письме экс-министр комментирует свои впечатления от четырехчасового выступления главы государства в телепроекте “Разговор со страной”.

“Весь этот год все органы государственной власти в режиме небывалой даже до 2005 года консолидации работали на кучку крупнейших собственников, вложивших средства в победный бизнес-проект “ЯНУКОВИЧ – президент”, - отмечает Ю.ЛУЦЕНКО.

Он убежден, что “В.ЯНУКОВИЧ – лишь верхушка айсберга олигархии, которая после помаранчевого стресса восстановила свое всевластие в Украине. Ее цель – дограбить страну, а сверхдоходы вывезти в оффшорные зоны для избежания украинских налогов”

Именно из-за этого, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, украинский бюджет пуст и не может обеспечить элементарных потребностей населения и государства.

По словам экс-министра, “навязанное противостояние “москалей” Востока и “бандеровцев” Запада является схемой прикрытия грабежа и Востока, и Запада Украины”.

“Также это – обязательный номер прогибания перед реальным хозяином “хохляцкой колонии”, - считает он.

“Именно отсюда – зафиксированное всеми социологическими службами двойное падение рейтинга президента за год. Именно отсюда рост самоорганизации главных врагов монопольной олигархии – свободных предпринимателей и украиномыслящих общественных объединений”, - убежден Ю.ЛУЦЕНКО. По его мнению, остается только один шаг к их объединению в мощную альтернативу нынешнему режиму.