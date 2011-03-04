Киевский зоопарк успокоил: погибли всего 36 животных

Администрация Киевского зоопарка опровергает сообщение директора Киевского эколого-культурного центра Владимира БОРЕЙКО об исчезновении и гибели около 500 животных.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы столичного зоопарка в связи с распространенной в СМИ информацией эколога.

Пресс-служба подчеркивает, что статья «В Киевском зоопарке исчезло около 500 животных», опубликованная в газете «Вечерний Киев», содержит дезинформацию, порочащую репутацию Киевского зоологического парка государственного значения.

«Нам неизвестно, с какой целью эколог В.БОРЕЙКО пытается навязать обществу заведомо искаженную информацию», - сказано в комментарии.

Согласно официальной информации, в зоопарке сегодня содержатся 48 животных, которые уже пережили свой биологический возраст.

«Мы не скрываем, что есть и погибшие животные, но их не 500 (!), а все лишь 36. По сводкам движения поголовья и актам о гибели животных мы можем дать подробные объяснения по каждой особи, содержащейся в коллекции зоопарка», - отмечают в зоопарке.

Так, по их данным, за период с 15 октября 2010 года до конца февраля нынешнего года от старости погибли трое млекопитающих: 21-летняя львица, 8-летняя фредка и 30-летний гуанако, которого пришлось усыпить, поскольку у него была опухоль мозга. Также погибли 12 рыб, 4 из которых - по причине аварийной ситуации из-за перепадов электроэнергии, что нередко случается в зоопарке. Многие погибли по причине возрастных изменений. Но зоопарк восполнил эти потери: приобрели 10 молодых араван, дискусов, астронотусов. Среди рептилий и беспозвоночных – 10 особей, большинство из них погибли по причине биологической старости (питон тигровый, хамелеон очкастый, хамелеон пантеровый, геккон и др.).

Кроме того, за этот период в зоопарке погибло 11 птиц. Среди них ибис, фазан, журавль степной, горный гусь, сыч, перепел, сокол балабан, сплюшка, многие из них имели возрастные изменения, уверяют в зверинце.

«Удивляет, что БОРЕЙКО опять вспоминает пингвинов Гумбольта, последний из которых умер 4 октября 2010 года, еще при прежнем руководстве, и зоопарк давал опровержение по поводу этой дезинформации», - подчеркивается в сообщении.

«Администрация зоопарка требует объяснений от эколога В.БОРЕЙКО и опровержений от редакторов, которые спешат с размещением скандальной информации о Киевском зоопарке, не обращаясь за комментариями в нашу пресс-службу», - подчеркивается в комментарии.