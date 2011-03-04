Литвин сетует, что чиновникам придется вести дневник расходов

Из законопроекта “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине” не изъята норма о декларировании родственниками должностных лиц своих расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Харькове.

«Если исходить из проекта настоящего документа, там четко зафиксировано, кто такие «ближайшие родственники». Это родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки и тому подобное, включая усыновленных лиц. Так что такое положение есть», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что в соответствии с законопроектом чиновники будут обязаны декларировать и доходы, и расходы. При этом он выразил сомнение в целесообразности зачисления к расходам затраты на приобретение продуктов питания и товаров повседневного потребления.

Также председатель Верховной Рады отметил, что должностному лицу сложно будет подсчитать свои расходы за минувший год. Он отметил, что в западных странах все расчеты проводятся в безналичной форме, поэтому вести их учет намного проще. В то же время в Украине большинство расчетов происходит на безналичной основе, что осложняет формирование годового отчета.

«Если такая норма появится, то нужно будет вспоминать, что ты за прошлый год покупал, или нужно будет вести каждый день дневник и записывать расходы», - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем председатель Верховной Рады выразил готовность декларировать собственные доходы и расходы, а также доходы и расходы своих родственников.

«Бесспорно, я никуда не денусь, даже если бы я не хотел, я готов и буду это делать – декларировать свои доходы и расходы. Я, кстати, уже собрал всю необходимую информацию о своих доходах за прошлый год. Конечно буду, я человек законопослушный», - сказал В.ЛИТВИН.

«Я думаю, если кто-то не захочет (декларировать доходы и расходы) – не нужно быть государственным служащим, политиком, публичным лицом, спокойно переходи себе в разряд обычных граждан и тебе никто не будет выдвигать соответствующие претензии. Если ты на людях - то нужно быть открытым, деваться некуда», - сказал он.

Справка УНИАН. 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, которые были высказаны специалистами, учеными и практиками.

23 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

3-4 марта парламент рассматривал этот законопроект во втором чтении и собирается продолжить его рассмотрение во втором чтении 15 марта.

При рассмотрении законопроекта некоторые его положения были перенесены на третье чтение. В частности, Верховная Рада перенесла на третье чтение положение относительно формы декларации доходов и расходов, которая должна подаваться чиновником.

Ранее было установлено, что данная форма утверждается Министерством финансов и Министерством юстиции. Согласно предложенным изменениям, эта форма будет устанавливаться этим законопроектом. Однако при подготовке законопроекта к третьему чтению должна быть утверждена сама форма декларации.

Накануне рассмотрения во втором чтении оппозиционные депутаты заявляли, что парламентское большинство пытается максимально смягчить для себя нормы законопроекта “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, в частности, исключить из законопроекта норму о декларировании членами семей должностных лиц своих доходов.