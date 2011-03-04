Шкляр отказывается принимать Шевченковскую премию

Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Василий ШКЛЯР заявляет, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Дмитрий ТАБАЧНИК.

Об этом говорится в письме В.ШКЛЯРА к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Хочу засвидетельствовать Вам свое уважение и прошу Вас учесть в указе по случаю награждения лауреатов Шевченковской премии мою просьбу о переносе награждения меня Шевченковской премией на то время, когда у власти в Украине не будет украинофоба Дмитрия ТАБАЧНИКА. Моя позиция, господин Президент, никоим образом не касается Вас лично, однако пока у власти находится Д.ТАБАЧНИК, я не смогу принять премию», - отметил В.ШКЛЯР.

Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе писателю В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Такое решение было принято в результате тайного голосования при поддержке 17 представителей комитета.

Вручение Шевченковской премии проходит традиционно в день рождения Великого Кобзаря - 9 марта.