Литвин таки решил включить систему персонального голосования в ВР?

Тестирование модернизированной системы голосования «Рада» с сенсорной кнопкой состоится на следующей пленарной неделе в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

«Я надеюсь, что мы на той неделе сможем провести тестирование, покажем, как все это работает. Я думаю, что на будущей неделе в пятницу», - сказал он.

В.ЛИТВИН подчеркнул необходимость научить депутатов пользоваться этой системой.

По его словам, от тестирования до внедрения системы может пройти немного времени, если система подтвердит свою надежность. Однако председатель ВР отказался назвать конкретную дату.