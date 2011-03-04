Томенко понял, что в АП хотят подсидеть Азарова

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Администрация Президента пытается превратить правительство в консультативно-совещательный орган.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, в случае принятия законопроектов о внесении изменений в закон о Кабинете министров и о центральных органах исполнительной власти, Администрация Президента из консультативно-совещательного органа превратится в высший орган исполнительной власти, а Кабинет министров, соответственно, из высшего исполнительного – фактически в совещательно-консультативный.

В пресс-службе вице-спикера напомнили, что сегодня Верховная Рада приняла за основу проект закона, который дает Президенту право назначать первых заместителей и заместителей министров. За законопроект о центральных органах исполнительной власти (р.н. 8055) в первом чтении проголосовали 262 народных депутата. Кроме того, ВР приняла за основу проект закона, который дает возможность Президенту увольнять министров без представления премьера. За соответствующий проект изменений в закон о Кабинете министров (р.н. 8056) в первом чтении проголосовали 254 народных депутата.

По словам Н.ТОМЕНКО, это означает, что «фактически в Украине создается сильная президентская республика». В то же время он назвал парадоксальным, что такую, так называемую, американскую модель, создают люди, которые всегда позиционировали себя как антиамериканисты. По мнению вице-спикера, если действительно выстраивается такая американская модель, то было бы логично при таких условиях внести изменения в Конституцию и ликвидировать институт премьер-министра, а Президент соответственно будет не только главой государства, но и главой исполнительной власти.

Кроме того, по мнению Н.ТОМЕНКО, очевидно, что эти законы лоббируются не чиновниками, а Администрацией Президента, которая борется за свои полномочия и свой статус. По его словам, если и дальше дело будет идти таким образом, то вновь станет актуальным старая шутка, которая существовала во времена КУЧМЫ – Президента, ТАБАЧНИКА – главы АП, о том, что Леонид КУЧМА работает Президентом в Администрации Президента Дмитрия ТАБАЧНИКА, но уже с новыми фамилиями.

«Эти законы скорее нужно толковать не как укрепление Президента, а как укрепление Администрации Президента, ведь очевидно, что будут согласовывать кадровую политику, в частности назначение заместителей министров, чиновники, а не Президент», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер считает данный подход вредным, поскольку он нивелирует систему сдерживания и противовесов в системе исполнительной власти.