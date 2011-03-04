Нардеп подозревает, что выделенные МВД 120 миллионов украдут

Народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ обратился в Кабинет министров Украины с просьбой отменить распоряжение о выделении МВД 120 млн. грн. для закупки биометрического оборудования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Г.МОСКАЛЬ считает “абсолютно нелогичным” подписание постановления Кабинета министров Украины № 154-р от 14 февраля, благодаря которому Министерство внутренних дел Украины получило 120 млн. грн. на закупку оборудования для паспортов с биометрическими данными, поскольку соответствующая законодательная база еще не разработана.

Как напомнили в пресс-службе, 22 ноября 2010 года Президент Виктор ЯНУКОВИЧ на саммите Украина – ЕС в Брюсселе получил “План действий по либерализацию визового режима”, где в блоке 2.1 «Безопасность документов, включая биометрику» Украина взяла обязательство «принять законодательную базу для выпуска машиносчитывающих биометрических загранпаспортов в полном соответствии с высшими стандартами ІКАО, на основе безопасного управления и принимая во внимание надлежащую защиту персональных данных».

Однако Г.МОСКАЛЬ не понимает, как без законодательной базы, которая еще не разработана и парламентом не принята, уже выделено 120 млн. грн. на закупку оборудования для паспортов с биометрическими данными, поскольку какие именно биометрические данные будут закладываться в загранпаспорта, может определить только законодательство.

“У меня возникает подозрение, что выделенные деньги из-за непрозрачности тендерного механизма и коррупционных схем, которые имеют место в нашей стране, будут «отбиты», украдены, вывезены, а мы так никогда и не попадем в Европу”, – сказал депутат.

Также директивой № 2252 от 2004 года Евросоюз требует, чтобы государство определило одно учреждение, ответственное за печатание паспортов и проездных документов. Название этого учреждения Украина должна сообщить Еврокомиссии.

По закону Украины «О защите персональных данных», «распорядителем базы персональных данных, владельцем которой является орган государственной власти или орган местного самоуправления, может быть только предприятие государственной или коммунальной формы собственности, которое относится к сфере управления этого органа».

В пресс-службе Г.МОСКАЛЯ напоминают, что МВД Украины – распорядитель базы персональных данных на лиц, владеющих паспортами для выезда за границу, – не имеет государственного предприятия, которое могло бы изготовлять паспорта, а также машиносчитывающего оборудования, адаптированного к странам Евросоюза, которое было бы установлено на всех контрольно-пропускных пунктах на границе и во всех подразделениях, которые имеют право выдавать загранпаспорта с биометрическими данными.

Поэтому Г.МОСКАЛЬ обратился в Кабинет министров Украины с просьбой отменить распоряжение о выделении МВД 120 млн. грн. для закупки биометрического оборудования.