Ежель говорит, что о том, что он - миллиардер, он узнал из СМИ

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что средства массовой информации не всегда объективно подают информацию о нем лично и о военном ведомстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил на брифинге сегодня в Киеве.

Он отметил, что специфика задач и деятельности Министерства обороны является такой, что о них не всегда можно сообщать публично, в частности, через СМИ.

«И я думаю, что некоторые люди пользуются этим. И телеканалы начинают рассказывать о Вооруженных силах совсем не в тех тонах, как бы этого хотелось нам. Более того, там объективности очень мало. Я там, как оказывается, главный коррупционер и даже миллиардер. Для себя я узнал, что я даже миллиардер», - сказал министр обороны.