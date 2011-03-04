Корнийчука и его адвокатов обвинили в неуважении к суду

В предварительном заседании Печерского районного суда Киева, в производстве которого находится дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА, объявлен перерыв с целью установления сути решения Апелляционного суда Киева, которое адвокаты просили передать дело должностного экс-лица из Печерского в другой суд.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по ходатайству Е.КОРНИЙЧУКА и его адвокатов сегодня приняла председательствующая на судебном заседании судья Оксана ЦАРЕВИЧ.

Получив это ходатайство, суд объявил перерыв в заседании на 40 минут, чтобы выяснить суть решения Апелляционного суда, однако за указанный период это не удалось сделать.

После перерыва в зал судебного заседания своевременно не явился ни обвиняемый, ни его защитники, в связи с чем судья объявила еще один перерыв на 10 минут, а затем сделала замечание Е.КОРНИЙЧУКУ и его адвокатам, которые опоздали на заседание, отметив, что это является «неуважением к суду».

Следующее судебное заседание по делу Е.КОРНИЙЧУКА должно начаться в 10.00 10 марта.

Также судья обязала адвокатов обвиняемого ко дню судебного заседания сообщить, какое решение по их ходатайству вынес Апелляционный суд.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям). Бывшему первому заместителю главы Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.

15 февраля 2011 г. следователь Генеральной прокуратуры Украина изменил Е.КОРНИЙЧУКУ меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

28 февраля адвокаты Е.КОРНИЙЧУКА обратились с ходатайством к председателю Апелляционного суда Киева с просьбой отозвать рассмотрение уголовного дела по существу из Печерского районного суда города Киева и передать ее в другой суд.

Свое заявление об отводе суда адвокаты обосновали недоверием к самому Печерскому суду с учетом того, в каком режиме рассматривались решения о выборе меры пресечения для Е.КОРНИЙЧУКА.