Формы декларации о расходах чиновников до сих пор нет в природе

Верховная Рада Украины рассмотрела 33 статьи законопроекта об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине и часть статей законопроекта о внесении изменений в действующее законодательство в связи с принятием соответствующего антикоррупционного закона.

Как передает корреспондент УНИАН, ВР решила продолжить рассмотрение соответствующего законопроекта во втором чтении 15 марта.

Данный законопроект рассматривается во втором чтении уже второй день. Вчера парламент успел рассмотреть девять статей соответствующего законопроекта.

При рассмотрении законопроекта некоторые его положения были перенесены на третье чтение. В частности, Верховная Рада перенесла на третье чтение положение относительно формы декларации доходов и расходов, которая должна подаваться чиновником.

Ранее было установлено, что данная форма утверждается Министерством финансов и Министерством юстиции. Согласно предложенным изменениям, эта форма будет устанавливаться данным законопроектом. Однако при подготовке законопроекта к третьему чтению должна быть утверждена сама форма декларации.