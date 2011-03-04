Ежель избавится от четверых заместителей

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что в ближайшее время количество его заместителей будет сокращено с семи до трех.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Он сообщил, что в Министерстве обороны уже разработана новая организационно-штатная структура, в соответствии с которой предусмотрены три заместителя министра.

«И в ближайшее время она будет согласована с Президентом, и после этого все вопросы будут решены», - заявил М.ЕЖЕЛЬ.

Министр обороны также сообщил, что во исполнение соответствующего указа главы государства все сотрудники военного ведомства были проинформированы о возможном сокращении количественного состава министерства на 30%.

«С заместителями министра также проведена беседа относительно их увольнения. И в ближайшее время эта процедура будет выполнена – она уже практически выполнена», - отметил М.ЕЖЕЛЬ.