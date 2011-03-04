У МинЖКХ могут забрать коммунальный транспорт

Правительство рассматривает возможность передачи функции по курированию коммунального транспорта от Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства к Министерству инфраструктуры, а функцию по сохранению памятников архитектуры – от Министерства регионального развития и строительства к Министерству культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ.

«Функция курирования коммунального транспорта переносится на Мининфраструктуры. Но от перемены мест здесь ничего не меняется», – сказал он.

Министр напомнил, что ранее коммунальный транспорт (троллейбусы и трамваи) во всех городах курировало Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

«Второй вопрос – это сохранение памятников архитектуры, которое, возможно, полностью перейдет под юрисдикцию Министерства культуры», – добавил он.

В.ТИХОНОВ уточнил, что реорганизованное министерство и в дальнейшем продолжит реставрационные и ремонтные работы памятников архитектуры, для чего в структуре министерства предлагается оставить соответствующий департамент. В частности, на сохранение Киево-Печерской лавры в этом году министерству предусмотрено 10 млн. грн.

Решение о возможной передаче данных функций будет принято с утверждением положения о Минрегионстрое.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что с передачей памятников архитектуры Минкультуры не идет речи о передаче каких-либо храмов Московскому патриархату.

По его словам, для завершения реорганизации Министерства регионального развития и строительства и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства необходимо, чтобы Верховная Рада приняла два законопроекта – №8055 «О центральных органах исполнительной власти» и №8056 «О внесении изменений в Закон «О Кабинете Министров относительно полномочий». Также Президент Украины должен утвердить положение о министерстве.

В.ТИХОНОВ уточнил, что положение о министерстве и проект штатного расписания уже подготовлены.

Вице-премьер-министр ожидает принятия парламентом в первом чтении двух законопроектов на следующей пленарной неделе, еще неделя понадобится для принятия законов во втором чтении.

Кроме того, В.ТИХОНОВ сообщил, что штат реорганизованного министерства планируется сократить на 30% – до около 360-370 работников. При этом в подчинении вице-премьер-министра – один первый заместитель и два заместителя министра, которые будут курировать департаменты регионального развития, жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Он добавил, что на сегодняшний день пока действуют три министерства – Министерство регионального развития и строительства, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.