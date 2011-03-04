Выставка «Мир меха» - большая весенняя распродажа

Все с нетерпением ждут весеннего тепла, но у вас еще есть возможность выбрать и купить роскошную шубу, дубленку, меховое или кожаное пальто по уникальной «весенней» цене - с 10 по 13 марта в выставочном зале Торгово-промышленной палаты, на выставке-ярмарке «Мир меха».

На выставке-ярмарке “Мир меха” представлены шубы современного и классического дизайна из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика; дубленки, другая зимняя верхняя одежда, головные уборы, перчатки, сумки, аксессуары из меха и кожи.

Посетители выставки могут увидеть в одном месте и сравнить предложения лучших украинских производителей и ведущих компаний Греции, России, Турции, Китая, Польши, Словакии и т.д.

Огромный выбор изделий из норки, испанские, польские, словацкие мужские и женские кожаные куртки и дубленки, головные уборы из меха и кожи (Лубны, Днепропетровск, Винница, Харьков, Ивано-Франковск и т.д.).

Торговые марки России, Греции, Украины, киевские меховые ателье – разнообразные расцветки, любые размеры, самые свежие тенденции меховой моды для женщин и мужчин, эксклюзивные модели, пошив на заказ, цены - от производителя.

На выставке будет представлен большой ассортимент другой верхней зимней одежды: качественные женские и мужские пальто украинского производства ШФ «Сезон», ШФ «Любава», ШФ «Шато» ТМ Король, ТМ VAUR.

Под любую шубу, дубленку или пальто вы сможете приобрести винницкие перчатки – это лучшие в Украине и известные не только у нас кожгалантерейные фабрики „Имидж-галант”, „Кожгалант”. Винницкая кожгалантерея – это шикарный ассортимент из кожи самых различных оттенков и цветов, размеров и длины.

Выставка-ярмарка «Мир меха» проходит в центре Киева – в выставочном зале ТПП (Киев, ул. Большая Житомирская, 33 , район Львовской площади) с 10 по 13 марта, захватывая как будние, так и выходные дни.

Время работы - с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.

http://vybir.kiev.ua