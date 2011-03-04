Где лечатся высшие украинские чиновники

Украинские чиновники и их близкие почти поголовно лечатся в роскошных клиниках за рубежом. Как пишет издание Корреспондент, на родине их подстраховывают ведомственные больницы.

Вслед за бывшим Президентом Виктором ЮЩЕНКО и нынешним - Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которые нередко прибегали к услугам западноевропейской медицины, за помощью к дорогим иноземным эскулапам массово бросились их соратники.

Летом минувшего года в австрийскую клинику Rudolfinerhaus, где от отравления лечили третьего Президента, мотался экс-глава Госкомрезерва Украины Михаил ПОЖИВАНОВ. Месяцем позже в немецкой Max Grundig Klinik лечил печень экс-министр Богдан ДАНИЛИШИН. В ноябре операцию на желудке в немецкой лечебнице перенес, по его собственному признанию, премьер-министр Крыма Василий ДЖАРТЫ. Ранее там же дважды оперировался соратник крымского регионала - депутат парламента АРК Сергей КУНИЦЫН.

Этот список можно продолжать практически до бесконечности. Причем, пишет Корреспондент, за границей украинские власти не только лечатся сами, но и обслуживают всю свою родню. Стоимость заграничных вояжей и сами чиновники, и врачи держат в секрете, но одна лишь полная диагностика в ведущих европейских клиниках стоит 5-10 тысяч евро, сутки реабилитации - еще порядка 1,5 тысяч евро плюс питание и многочисленные процедуры.

При этом из бюджета на лечение всех рядовых украинцев, которым нужна экстренная помощь за рубежом, выделено лишь 14 млн. грн. В Украине же власти если и вкладывают деньги в отечественную медицину, то, прежде всего - в специализированные клиники, которые их же самих и лечат.

Генеральный менеджер российской компании Medassist (занимается организацией лечения граждан СНГ за рубежом) Людмила КУМАЧЕВА раскрыла концепцию элитной клиники Grundig Klinik, где лечился Б.ДАНИЛИШИН. "Grundig Klinik - это не просто лечение, а фешенебельный отдых для очень богатых людей. Это медицинский аналог Куршевеля, где поправлять здоровье приятно и модно", - отметила она.

К услугам vip-пациентов - самое современное оборудование, большой штат врачей, исключительно одноместные номера с дизайнерской мебелью, ресторан с высокой кухней. А еще целый комплекс неимоверно приятных процедур, тренажерный зал с панорамным видом на заповедник Шварцвальд и бассейны. Цены за услуги vip-категории соответствующие. Ночь в обычной палате - 470 евро, двухнедельный курс реабилитации - 12 тысяч евро, диагностика высшей категории - 10 тысяч евро плюс многочисленные дополнительные опции.

В 2011 году только на стационарное обслуживание народный депутатов и руководящего состава органов власти госказна выделит 190 млн. грн. Плюс 103 млн. грн. - на амбулаторное. Вдвое, до 122 млн. грн., в бюджете нынешнего года увеличено финансирование здравниц Госуправделами. В итоге, на оздоровление одного члена правительства будет потрачена сумма, сопоставимая с затратами на лечение 4026 обычных украинцев.

Напомним, в декабре 2010 года глава партии "Фронт Змін", народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК заявлял, что, согласно проекту госбюджета на 2011 год, лечение одного члена правительства обходиться стране в сумму, которая предусмотрена на лечение 4026 граждан Украины. По словам депутата, "расходы на Президента Украины и на Государственное управление делами в 2009 году составили 817 млн. грн., в 2010 - 947 млн. грн., после этой "реформы" (административной) на содержание Президента и его администрации предусмотрено 1 млрд. 344 млн. грн. - вдвое больше, чем два года назад! Генпрокуратура Украины: 2009 год - 900 млн. грн., 2010 - 1,2 млрд. грн., 2011 год - 2,2 млрд. грн.", - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, по его словам, расходы на содержание резиденций и охотничьих хозяйств высокопоставленных чиновников увеличены в проекте бюджета страны на следующий год на 50%. Увеличились и расходы на перевозку высших государственных руководителей - если в бюджете-2009 на эти расходы отводилось 96 млн. грн., в 2010 г. - 125 млн. грн., то в проекте на 2011 год - уже 190 млн. грн.

В госбюджете на 2011 год увеличено финансирование санаториев Государственного управления делами на 34 млн. грн. по сравнению с прошлым годом - до 131 миллиона, сообщает ТСН.