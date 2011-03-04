Байден поблагодарил Януковича за помощь в эвакуации граждан США из Ливии

Президент Украины Виктор Янукович провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе беседы были обсуждены итоги третьего заседания украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоялось в Вашингтоне 15 февраля 2011 года.

Собеседники выразили общее мнение, что заседание в Вашингтоне прошло успешно, и результаты совместной работы заслуживают высокой оценки.

Говоря о развитии демократии в Украине, Виктор Янукович отметил, что высоко ценит усилия Соединенных Штатов по укреплению демократии в мире и внимание к развитию демократических институтов в Украине.

«Мы остаемся открытыми для конструктивного диалога по вопросам укрепления демократии и верховенства права, а также реализации соответствующих реформ», - отметил Виктор Янукович.

Стороны также обсудили вопрос совершенствования криминальной юстиции и избирательного законодательства Украины с целью укрепления гражданского общества. „Ми создали рабочую группу по совершенствованию избирательного законодательства, в которую вовлечены международные специалисты. Уверен, что завершение реформы избирательного законодательства станет еще одним шагом на пути к интеграции в Европу”, - отметил Виктор Янукович.

Президент Украины и вице-президент США обсудили состояние выполнения взаимных обязательств в сфере ядерной безопасности.

«Украина готова к дальнейшей работе с целью вывоза всех запасов высокообогащенного урана до Саммита по ядерной безопасности в 2012 году», - отметил Виктор Янукович.

Президент Украины обсудил с Джозефом Байденом подготовку мероприятий, приуроченных к 25-летию Чернобыльской трагедии. Вице-президент США заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на высоком уровне. «Сегодня Украина вместе с международным сообществом активно готовит саммит и научно-практическую конференцию. Наша инициатива была поддержана большинством стран мира и международных организаций», - заметил Виктор Янукович.

Джозеф Байден поблагодарил главу украинского государства за помощь в эвакуации граждан США из Ливии.

Стороны также обсудили вопрос европейской интеграции, шаги по улучшению бизнес климата в Украине и созданию лучших условий для привлечения иностранных прямых инвестиций.

«Сейчас в Украине внедряется ряд важных реформ, которые должны в корне модернизировать страну», - отметил Виктор Янукович.

Джозеф Байден дал позитивную оценку начатым в Украине реформам.