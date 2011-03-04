Депутатам не интересно, где взяли 33 млн на ремонт резиденции Януковича
13:34, 04 марта 2011Политика
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Запрос Яворивского не поддержали
Верховная Рада Украины не поддержала запрос народного депутата Владимира ЯВОРИВСКОГО (фракция "БЮТ-Батькивщина") к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ об использовании 33 млн. грн. на ремонт резиденции «Синегора».
Как передает корреспондент УНИАН, за данный запрос проголосовали только 33 народного депутата.
В запросе отмечается, что данные средства использованы в то время, когда отсутствуют средства на “скорую медицинскую помощь” для сельских учреждений здравоохранения, когда не выплачиваются компенсации участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и не осуществляются другие социальные выплаты.
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