Депутатам не интересно, где взяли 33 млн на ремонт резиденции Януковича

Верховная Рада Украины не поддержала запрос народного депутата Владимира ЯВОРИВСКОГО (фракция "БЮТ-Батькивщина") к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ об использовании 33 млн. грн. на ремонт резиденции «Синегора».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный запрос проголосовали только 33 народного депутата.

В запросе отмечается, что данные средства использованы в то время, когда отсутствуют средства на “скорую медицинскую помощь” для сельских учреждений здравоохранения, когда не выплачиваются компенсации участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и не осуществляются другие социальные выплаты.