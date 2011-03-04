Эксперт: Азаров отобрал у киевлян их деньги

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК считает, что Верховная Рада Украины отказалась отдавать Киеву 50% налога на доходы физических лиц по указанию Кабинета министров, и сделано это правительством потому, что Партии регионов нужна «управляемая и зависимая» столица.

Об этом он заявил в комментарии относительно соответствующего решения парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе З.ШКИРЯКА.

Он отметил, что отчисление 50% НДФЛ в госбюджет - это огромные средства, которые сегодня напрямую изымаются из бюджета столицы в государственную казну.

«Таким образом, Киев теряет средства на целый ряд важных инициатив. Из-за отсутствия финансирования в воздухе повиснет большинство инфраструктурных и социальных проектов, фактически столица будет вынуждена клянчити деньги у Кабмина на обеспечение жизнедеятельности города», - сказал З.ШКИРЯК.

Лидер «Нового Киева» убежден, что голосование за законопроект о зачислении в доходы бюджета Киева НДФЛ - «не более чем показуха Кабмина».

«Теперь там скажут: мы хотели вернуть Киеву деньги, и во всем виноваты депутаты, они не проголосовали. Хотя все прекрасно понимают, что парламент голосует исключительно по указанию правительства или Банковой. Сегодня Кабмину не выгодно отдавать Киеву такой «большой куш», ведь самим нужно латать огромные дыры в государственном бюджете» - считает З.ШКИРЯК.

К тому же, убежден он, эти средства дали бы определенную независимость столице в принятии решений, а на Банковой и на Грушевского этого очень не хотят.

«Потому АЗАРОВ банально отобрал у киевлян их же деньги. Это уже не первый случай, когда столица становится разменной монетой в игрищах Кабмина и Администрации Президента. «Регионалам» нужен управляемый город, а не сильный, европейский Киев», - заявил З.ШКИРЯК.

Как сообщал УНИАН, 2 марта. УНИАН. Верховная Рада отказалась принять закон о зачислении в доходы бюджета Киева налога на доходы физических лиц.

За принятие Закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", внесенного народным депутатом от НУ-НС Александром ЧЕРНОВОЛЕНКО, проголосовали лишь 65 народных депутатов.

Законопроектом предусматривалось, что в доходы местных бюджетов Киева и Севастополя зачисляется 100% налога на доходы физических лиц, который платится (перечисляется) согласно Налоговому кодексу на территориях этих городов.

Проект закона был разработан в связи тем, что действующим Бюджетным кодексом предусматривается отчисление 50% налога на доходы физических лиц, оплаченных на территории Киева в государственный бюджет Украины.