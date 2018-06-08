Сможет ли голосование пальцем оживить Верховную Раду?

Теме личного присутствия депутатов в сессионном зале, их собственноручного голосования за законы в обед сто лет. Никто точно не скажет, когда и в каком созыве впервые народный избранник Украины решил, что он может не ходить в парламент, а голосовать за него (пока он ведет деловые переговоры или летает в Европу на шоппинг) может товарищ.

Но о никудышней дисциплине депутатских посещений Верховной Рады очень неодобрительно говорят, наверное, лет десять, а о необходимости обязать депутатов голосовать лично, наверное, последних года четыре. Помню, впервые обещали ввести голосования нардепов по биометрическим данным бютовцы еще в 2007 году. Учитывая олигархический состав Рады, в это верилось трудно. Ну как заставить ходить на заседания людей, которые заплатили по пять-шесть миллионов долларов за место в депутатском списке?! Или, например, что делать с Януковичем-младшим, который тоже не часто балует избирателей своим присутствием в зале? Папе при случае пожаловаться? Голосование чужими карточками под дирижерством Чечетова - это лишь уродливое последствие сложившейся системы представительства, когда нардепы покупают места в парламенте. Помню, как Тарас Черновол в свое время суетливо распальцовывался, нажимая кнопки одновременно за нескольких коллег регионалов. Но украинские спикеры да и вице-спикеры парламента периодически поднимали тему присутствия нардепов в зале.

В апреле 2008 года спикер Арсений Яценюк сделал попытку обязать депутатов голосовать лично. Подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам модернизации программно-технического комплекса-системы «Рада-3», чтобы сделать невозможным вмешательство в работу системы и в части обеспечения личного голосования народных депутатов Украины. Предполагалось использование сенсорной кнопки. В состав группы вошли специалисты соответствующих подразделений аппарата Верховной Рады Украины и Института проблем математических машин и систем НАН Украины (разработчик системы «Рада-3»). Системы была создана. Но на самом деле желающих ее внедрить не было. Бютовское большинство численностью 226 голосов в этом заинтересовано не было, регионалы тоже не хотели, парни там работали состоятельные, своих дел полно, что им тот парламент. К тому же Яценюк ушел в отставку. Арсений Яценюк после своей отставки с поста спикера сам не баловал парламент своим посещением. Но, когда он был спикером, то до последнего дня пытался ввести систему Рада-3, которая бы обязала нардепов ходить на пленарные заседания, да и деньги за непосещение с нардепов взыскивал. Наверное, неплохая система Рада-3, раз регионал Александр Ефремов хотел в прокуратуру на Яценюка подать, якобы за нецелевое использование средств при ее разработке. Сегодня о соблюдении дисциплины заговорил лояльный к власти спикер Владимир Литвин. Что такого произошло? Он буквально что пообещал на следующей пленарной неделе издать распоряжение о введение в действие системы Рада-3, где депутаты могли бы голосовать не иначе, как собственным пальцем. И еще Литвин по-хорошему просил лидеров фракций обеспечить явку подчиненных. Что вдруг так заставило Литвина встрепенуться и понять, что в парламенте голосуют всего полтора десятка людей? Я обсуждала это с разными экспертами. И слышала разные мнения. «Литвин снова торгуется с властью», – убеждали меня одни. Может быть разный предмет торгов, боится, что поднимут «дело Гонгадзе», хочет почувствовать себя не пусть не первым, но и не вторым человеком в державе, хочет подчеркнуть свою значимость при проведении законопроектов о пенсионной реформе или снятии моратория на продажу земли.

Любопытно, что образцовые в дисциплине коммунисты при этом самого Литвина не поддерживали. Мол, партийная система отличается от мажоритиарной, она итак размывает ответственность нардепа, поэтому раз он пришел с партией, то и голосовать за него может партия. А систему вводить никто не будет. Таково мнение литвиноноскептиков.

А литвинооптимисты настроены по-другому. «Владимир Михайлович не может не видеть чудовищной деградации парламента», – убеждали меня его сторонники. Члены каждой зарубежной парламентской делегации спрашивают его, как это так возможно - анонимное голосование за законы?!. Литвин – неоднозначный политик, но в серьезных вещах он всегда чувствует красную линию. Он понимает, что пишут законы в Администрации Президента и Кабмине, а голосуют их пятнадцать человек регионалов, которыежмут кнопки за других. Да, он «слил» демократию при ратификации Харьковских соглашений, да, он повторил это же, «убивая Конституцию-2004», но он не был готов к такому вот убийству парламентаризма. Просто ему понадобилось все это пережить, чтобы понять: парламент становится службой, где достаточно иметь охранников, буфетчиц и несколько десятков депутатов. Вот такое столкновение взглядов на миссию Литвина. Лично я не верю, что ситуацию кардинально изменит даже введение системы Рада-3. (Но хотела бы, чтобы она изменила). В любом случае, внедрение системы Рада-3 очень бы озадачило Администрацию и бизнесменов с мандатами из ПР. А серьезность намерений Литвина мы проверим очень скоро. Следующие пленарные заседания парламента начинаются 15 марта.

Маша Мищенко