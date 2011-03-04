Томенко хочет поговорить с Януковичем о физкультуре

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО будет инициировать проведение с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА совещания относительно перспектив физической культуры и спорта в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

По словам вице-спикера, такое совещание необходимо для того, «чтобы понять, ликвидировали ли в Украине физическую культуру и массовый спорт или они еще остались».

Как отметил Н.ТОМЕНКО, судя по тому, как финансируется и как происходит управление физической культурой и массовым спортом, их «в Украине нет».

Он отметил: «Агентство, которое имеет десятирядный статус в системе Министерства образования, не имеет никаких полномочий для того, чтобы реально заниматься оздоровлением детей, массовым спортом и физической культурой».

По словам Н.ТОМЕНКО, уже на два месяца задерживается выплата зарплат на олимпийских базах, а также растут цены на услуги в детских спортивных школах.

Все эти вопросы и проблемы должны быть обсуждены на совещании, отметил Н.ТОМЕНКО.