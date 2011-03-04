У Тимошенко думают, что Азаров списал бы бензиновый кризис и на инопланетян

Одновременно с годовщиной Януковича на Украину надвигается настоящая бензиновая катастрофа. Стоимость горючего непрестанно растет начиная с новогодних праздников, а в последние дни дошло до того, что цены увеличиваются уже по несколько раз на день.

По социологическим и маркетинговым исследованиям, почти каждый второй автомобилист на сегодня уже не в состоянии покупать бензин утверждает пресс-служба партии «Батькивщина». Если так пойдет и дальше, то лишь 4 процента водителей будут ездить на собственных авто.

Не лучше дела на селе. Крестьяне и фермеры входят в посевную с самыми высокими в истории Украины ценами на дизтопливо, и этот рекорд в ближайшие дни будет опять побит. Но уже сегодня трактор дешевле заправить французскими духами, чем украинской соляркой.

Виновным в своей провальной социально-экономической политике власть назначила полковника Каддафи: мол, цены на бензин растут из-за событий в Ливии. Списали бы и на инопланетян, но в действительности ответственность за ценовую вакханалию несут Янукович и Азаров.

Во-первых, в новом Налоговом кодексе они ввели чрезмерные акцизы на бензин, увеличив их аж на 50 евро. Во-вторых, они допустили злоупотребления и махинации на рынке горюче-смазочных материалов. Приближенная к Партии регионов компания «Ливела» завозит нефтепродукты вообще без пошлины. Других импортеров власть наоборот планирует придушить сверхвысокой импортной пошлиной, чтобы внедрить монополию украинских олигархов на получение сверхдоходов. Все это дестабилизировало рынок и провоцирует дальнейший рост цен.

Это – одна из причин, почему парламентская фракция «БЮТ-Батькивщина» поставила подписи под требованием отставки правительства Азарова.

По этой же причине необходимо срочно лишить должности министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко. Он должен нести ответственность за ценовую вакханалию наравне со своими руководителями – Азаровым и Януковичем.

В то же время всем уже понятно, что главной причиной «бензиновой катастрофы» является некомпетентность, непрофессионализм, жадность и коррумпированность руководства страны и их бизнес-окружения.