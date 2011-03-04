У украинцев растет отвращение к политике

В феврале 2011 года в эфире семи ведущих украинских телевизионных каналов зафиксировано наименьшее за последние 6 лет внимание к политическим новостям.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты мониторинга новостей ведущих телеканалов за декабрь 2010 года и февраль 2011 года обнародовали сегодня на пресс-конференции в Киеве Академия украинской прессы и Институт социологии Национальной академии наук Украины.

“Зафиксировано наименьшее внимание к политическим новостям в Украине за последние 6 лет. Новости первой недели февраля беспрецедентно деполитизированы”, - констатировала по результатам исследования заведующая отделом массовой коммуникации Института социологии НАН Украины профессор Наталия КОСТЕНКО.

В частности, уточнила она, в феврале доминируют деполитизированные новости: культура (16%), стихийные бедствия, несчастные случаи на дорогах, проблемы экологии (10%).

“О преступности сообщалось чаще (5%), чем о реформах в Украине (2%). Как и в декабре, не обсуждаются проблемы прав и свобод граждан”, - отметила социолог.

Кроме этого, по результатам мониторинга, в феврале была наименьшее с июня 2004 года внимание к политическим партиям (9%), политическим персонам (31%) и политическим институтам (61%). Среди политических институтов чаще всего упоминаются силовые ведомства (23% в феврале, 19% - в декабре), местные органы власти (19% в феврале, в декабре - 14%), министерства (по 17%).

В феврале сомнительно оценивались Национальный банк Украины (50% сомнительных оценок) и местные органы власти (21%), в декабре – Администрация Президента (25%) и Верховная Рада (22%).

“Каналы практикуют селективный подход к острым, социально значимым событиям недели. Проблемы прав и свобод, гражданского общества – на периферии внимания. По сравнению с прошлым годом выросла доля нейтральных оценок политических институтов. Внимание к Президенту самое низкое за последние шесть лет, по вниманию к институтам лидируют силовые ведомства”, - сообщила Н.КОСТЕНКО.

Также исследование засвидетельствовало, что в феврале внимание к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ оказалось самым низким за последние шесть лет – 7% (в декабре – 11%). В то же время рейтинг интереса новостных программ к политикам возглавляют В.ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ (7% и 6% соответственно); министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ и министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ (по 3%).

“В феврале увеличивается преимущество представителей власти и правящей коалиции: 84% синхрона имели представители власти, 14% - оппозиции и 2% - другие политики. Только представители власти говорят в новостях УТ-1. Доля прямой речи представителей оппозиции наибольшая на “Новом канале” (33%) и ТРК “Украина” (32%)”, - сообщила Н.КОСТЕНКО.

Относительно дифференциации преференций телеканалов авторы исследования отмечают, что “Интер” специализируется на международных новостях; СТБ - на политических, транслируя больше всего сообщений с двумя точками зрения; на “1+1” больше всего сообщений в конфликтном и негативном контекстах; Первый национальный позиционируется как канал официальных новостей; “Новый канал” и ICTV пытаются в новостях избегать политической односторонности; ТРК “Украина” отдает преимущество мнениям граждан перед мнениями официальных лиц.

Исследование проводилось методом анализа конвента. Выборка состоит из вечерних выпусков новостей семи украинских телеканалов, мониторинг которых проводился в течение одной недели в декабре 2010 года и в феврале 2011 года.

Как заявляют авторы мониторинга, достоверность результатов мониторинга составляет до 95%.